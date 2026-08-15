Γένοβα: Μαχαίρωσε την αδελφή του και στη συνέχεια έπεσε από τον 6ο όροφο και σκοτώθηκε

Ο καβγάς φαίνεται να προήλθε από το αίτημα του νεαρού άνδρα για χρήματα από την αδερφή του

Newsroom

Γένοβα: Μαχαίρωσε την αδελφή του και στη συνέχεια έπεσε από τον 6ο όροφο και σκοτώθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
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Τραγωδία στη Γένοβα, όπου ένας 26χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι την 18χρονη αδελφή του και λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε νεκρός, αφού έπεσε από το παράθυρο του έκτου ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στη Salita San Francesco da Paola, στην περιοχή San Teodoro στη Γένοβα όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην αδελφή του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την. Στη συνέχεια, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματος και σκοτώθηκε ακαριαία.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο νεαρός έχασε την ισορροπία του την ώρα της συμπλοκής ή εάν η πτώση ήταν αποτέλεσμα απόπειρας αυτοκτονίας.

Η 18χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Sampierdarena όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ιταλική αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για την πλήρη ανασύσταση των γεγονότων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 26χρονος ζήτησε χρήματα από την αδελφή του.

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