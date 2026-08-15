Μπρους Γουίλις: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Ταλλούλα, και τα τρυφερά κλικ από τον γάμο

Snapshot Ο Μπρους Γουίλις συμμετείχε θερμά στον γάμο της κόρης του, Ταλλούλα, παρά τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια.

Η τελετή έγινε στις 8 Αυγούστου στο οικογενειακό ράντσο στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο, με παρουσία και της Ντέμι Μουρ.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε χαλαρά ντυμένος και συμμετείχε ενεργά στους εορτασμούς καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Η συγκινητική στιγμή της αγκαλιάς μεταξύ Μπρους Γουίλις και Ταλλούλα αποτυπώνει την οικογενειακή στήριξη παρά τις δυσκολίες υγείας.

Ο Μπρους Γουίλις έχει πέντε κόρες από δύο γάμους, με την Ταλλούλα να παντρεύεται τον μουσικό Τζάστιν Έισι. Snapshot powered by AI

Συγκίνηση προκαλούν τα νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το τριήμερο του γάμου της Ταλλούλα Γουίλις, στα οποία ο πατέρας της, Μπρους Γουίλις, πραγματοποιεί μια σπάνια και ιδιαίτερα θερμή εμφάνιση, γιορτάζοντας τη σημαντική αυτή στιγμή της μικρότερης κόρης του.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η Ταλλούλα παντρεύτηκε τον μουσικό Τζάστιν Έισι στις 8 Αυγούστου, στο οικογενειακό ράντσο της οικογένειας στο Σαν Βάλεϊ του Αϊντάχο. Νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό Vogue αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα της ιδιωτικής τελετής, με τον δημοφιλή ηθοποιό να συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς, εν μέσω της μάχης που δίνει με τη μετωποκροταφική άνοια.

Η συγκινητική αγκαλιά και η οικογενειακή παρουσία

Σε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, ο Μπρους Γουίλις αγκαλιάζει ζεστά την Ταλλούλα, ενώ εκείνη ακουμπά το κεφάλι της στον ώμο του. Ο ηθοποιός, χαμογελαστός, κρατά παράλληλα το χέρι του γαμπρού, δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή με την κόρη και τον νέο του γαμπρό.

Για τις εκδηλώσεις του γάμου στο φυσικό τοπίο, ο σταρ του «Die Hard» επέλεξε μια χαλαρή εμφάνιση, φορώντας κοντομάνικο λινό πουκάμισο, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και ψάθινο καπέλο. Παρούσα στους εορτασμούς ήταν και η μητέρα της νύφης, Ντέμι Μουρ, η οποία παρακολούθησε την τελετή από την πρώτη σειρά, φορώντας ένα αέρινο, μακρύ φόρεμα.

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Αν και ο Μπρους Γουίλις δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες της ίδιας της τελετής, η παρουσία του καθ' όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερα σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη για την Ταλλούλα και την οικογένειά της.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια τον Φεβρουάριο του 2023. Έχει αποκτήσει την Ταλλούλα, τη Ρούμερ και τη Σκάουτ με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, ενώ έχει δύο ακόμη κόρες, τη Μέιμπελ Ρέι και την Έβελιν Πεν, με τη νυν σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις.

*Με πληροφορίες από TMZ

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