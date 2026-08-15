Φωτιά στη Σκύρο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά
Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστών
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- Ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου σήμερα το μεσημέρι.
- Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες ΟΤΑ.
- Εστάλη μήνυμα εκκένωσης μέσω 112 για την περιοχή Άγιος Φωκάς μετά τις 16:30, με οδηγίες απομάκρυνσης προς Αχερούνες.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο σήμερα το μεσημέρι.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα για 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Αχερούνες», αναφέρει το μήνυμα.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
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