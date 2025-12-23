«Οι γιορτές είναι διαφορετικές τώρα» - Συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Bruce Willis

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις έγραψε μία συγκινητική ανάρτηση για τη θλίψη που συνοδεύει τις γιορτές των Χριστουγέννων, εν μέσω της μάχης του συζύγου της Μπρους Γουίλις με την άνοια.

Σε μια ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, με τίτλο «Οι γιορτές είναι διαφορετικές τώρα», η 47χρονη Χέμινγκ Γουίλις μίλησε ανοιχτά για το πώς βιώνει αυτό που περιγράφει ως «δίχτυ θλίψης» κατά τη διάρκεια των γιορτών.

«Για μένα, οι γιορτές φέρνουν αναμνήσεις με τον Μπρους να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων», έγραψε. «Αγαπούσε αυτή την εποχή του χρόνου — την ενέργεια, τον χρόνο με την οικογένεια, τις παραδόσεις. Ήταν αυτός που έφτιαχνε τις τηγανίτες, που έβγαινε έξω στο χιόνι με τα παιδιά, η σταθερή παρουσία που κινούνταν στο σπίτι καθώς η μέρα εξελισσόταν. Υπήρχε μια άνεση στη ρουτίνα του να ξέρω ακριβώς πώς θα εξελισσόταν η μέρα, ειδικά επειδή είμαι άνθρωπος της συνήθειας. Η άνοια δεν σβήνει αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά δημιουργεί ένα κενό μεταξύ του τότε και του τώρα. Και αυτό το κενό μπορεί να πονάει».

«Μπορείς να νοσταλγείς το παρελθόν και να απολαμβάνεις το παρόν»

Η Χέμινγκ Γουίλις συνέχισε λέγοντας ότι «καταριέται το όνομα του Μπρους ενώ παλεύει με τα χριστουγεννιάτικα φώτα ή αναλαμβάνει καθήκοντα που παλιά ήταν δικά του», όχι επειδή είναι θυμωμένη μαζί του, αλλά «επειδή μου λείπει ο τρόπος με τον οποίο κάποτε ηγούνταν των προετοιμασιών για τις γιορτές».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Μπορείς να νοσταλγείς το παρελθόν και να συνεχίζεις να απολαμβάνεις το παρόν».

Ο Μπρους Γουίλις έχει αποσυρθεί από την υποκριτική από το 2022, καθώς πάσχει από μετωποκροταφική άνοια. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η μετωποκροταφική άνοια, γνωστή και ως FTD, επηρεάζει τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου και μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της προσωπικότητας και απώλεια της ομιλίας.

Νωρίτερα φέτος, η Χέμινγκ Γουίλις αποκάλυψε σε μια ειδική εκπομπή του ABC ότι ο ηθοποιός του «Die Hard» ζει σε ξεχωριστό σπίτι με επαγγελματίες που του παρέχουν τη φροντίδα που χρειάζεται. Είπε ότι η μετακόμισή του σε ένα νέο σπίτι ήταν «μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις» που έπρεπε να πάρει, αλλά πρόσθεσε ότι «ήξερε, πρώτα απ' όλα, ότι ο Μπρους θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας. Ξέρετε, θα ήθελε να ζουν σε ένα σπίτι που να είναι πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, όχι στις δικές του».

«Η ζωή εξελίσσεται διαφορετικά τώρα»

Ο Μπρους και η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις έχουν δύο παιδιά: τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν. Ο ηθοποιός έχει επίσης τρία ενήλικα παιδιά από τον γάμο του με τη Ντέμι Μουρ: τη Ρούμερ, 37 ετών, τη Σκάουτ, 34 ετών, και την Ταλούλα, 31 ετών.

Η Χέμινγκ Γουίλις έχει γράψει συχνά για την εμπειρία της καθώς υποστηρίζει το σύζυγό της, και τον Σεπτέμβριο εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path» (Το απροσδόκητο ταξίδι: Βρίσκοντας δύναμη, ελπίδα και τον εαυτό σου στην πορεία της φροντίδας).

Στη νέα της ανάρτηση, αναλογίζεται πώς ήθελε «οι γιορτές να παραμείνουν ακριβώς όπως ήταν» για πολύ καιρό, αλλά τώρα αποδέχεται το γεγονός ότι «η ζωή εξελίσσεται διαφορετικά τώρα».

«Αυτές τις γιορτές, η οικογένειά μας θα συνεχίσει να ανοίγει τα δώρα και να κάθεται μαζί για πρωινό», έγραψε. «Αλλά αντί για τον Μπρους, εγώ θα φτιάξω τις αγαπημένες μας τηγανίτες. Και όχι, δεν μπορώ να μοιραστώ τη μυστική οικογενειακή συνταγή. Θα βάλουμε μια ταινία για τις γιορτές. Θα υπάρξουν γέλια και αγκαλιές. Και σίγουρα θα υπάρξουν δάκρυα, γιατί μπορούμε να θρηνήσουμε και να κάνουμε χώρο για χαρά. Η χαρά δεν ακυρώνει τη θλίψη. Η θλίψη δεν ακυρώνει τη χαρά. Συνυπάρχουν», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από USA Today

Διαβάστε επίσης