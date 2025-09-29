Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις αποκάλυψε ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε 

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του
Ο Μπρους Γουίλις και η σύζυγός του
Associated Press
«Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα φανταζόμουν ότι ήταν σημάδι άνοιας», αποκάλυψε η σύζυγος του Bruce Willis.

Ένα από τα σημάδια της άνοιας είναι για παράδειγμα ο αποπροσανατολισμός και οι δυσκολίες στη μνήμη. Όμως, στην περίπτωση του Μπρους Γουίλις οι πρώτες ενδείξεις πέρασαν απαρατήρητες.

Όπως έκανε γνωστό μάλιστα η σύζυγός του, Emma Heming Willis, μιλώντας σε ένα podcast, το πρώτο σύμπτωμα που εμφάνισε ο Μπρους Γουίλις ήταν η επιστροφή του τραυλισμού που τον ταλαιπωρούσε όταν ήταν παιδί.

Η οικογένεια του χολιγουντιανού ηθοποιού έμαθε κάποιους μήνες αργότερα ότι η αιτία του τραυλισμού ήταν η μετωποκροταφική άνοια. «Όλα ξεκίνησαν με το τραυλισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Emma Heming Willis. «Ο Bruce υπέφερε από τραυλισμό ως παιδί και ξαφνικά επέστρεψε. Ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια, δεν θα πίστευα ότι ήταν σύμπτωμα άνοιας», συμπλήρωσε.

Η διάγνωση για άνοια

Η διάγνωση έγινε το 2023, όταν οι ειδικοί κατέληξαν στο ότι ο Bruce Willis πάσχει όχι μόνο από μετωποκροταφική άνοια, αλλά και από πρωτοπαθή προοδευτική αφασία, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τη δυνατότητα ομιλίας και μειώνει την ικανότητα επικοινωνίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε η σύζυγός του, τότε ο νευρολόγος που τον παρακολουθεί έκτοτε είχε πει στην οικογένεια πως μια δραστική αλλαγή στη γλώσσα, τη συμπεριφορά ή την προσωπικότητα ενός ατόμου στα 40, τα 50 ή τα 60 αποτελεί τις περισσότερες φορές σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο και πρέπει να διερευνηθεί. Η ίδια κατάλαβε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα όταν είδε το σύζυγό της να δυσκολεύεται να μιλήσει: «Οι λέξεις δεν του έβγαιναν φυσικά. Μπερδευόταν και με έκανε κι εμένα να νιώθω αποπροσανατολισμένη. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσα να το ορίσω», είπε.

Έπειτα από μερικούς μήνες, η Emma αποφάσισε ότι έπρεπε να περάσει από την αβεβαιότητα στην πράξη: «Κάποια στιγμή, πρέπει να πιάσεις τον ταύρο από τα κέρατα. Εσύ που γνωρίζει το άτομο που αγαπάς καλύτερα από τον οποιονδήποτε πρέπει να απευθυνθείς στους ειδικούς και να ζητήσεις απαντήσεις».

Μετά τη διάγνωση, και ενώ η κατάσταση του ηθοποιού επιδεινωνόταν, η οικογένεια κλήθηκε να πάρει μια δύσκολη απόφαση και να μεταφέρει τον Bruce Willis σε ένα άλλο σπίτι, μια μονοκατοικία όπου ζει σήμερα μαζί με επαγγελματίες φροντιστές, ενώ η σύζυγος και οι δύο κόρες τους παρέμεναν στο σπίτι τους. «Ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ, αλλά ξέρω ότι ο Bruce θα ήθελε να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα των κοριτσιών», είπε η Emma Heming Willis.

