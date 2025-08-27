Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

FILE - Ο ηθοποιός Bruce Willis, αριστερά, και η σύζυγός του Emma Heming Willis παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας "Glass" στη Νέα Υόρκη στις 15 Ιανουαρίου 2019. Η Χέμινγκ Γουίλις εργάζεται πάνω σε έναν οδηγό φροντίδας που βασίζεται στις εμπειρίες της από τη φροντίδα του συζύγου της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια.

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, σύζυγος του θρύλου του Χόλιγουντ Μπρους Γουίλις, μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, ο οποίος παλεύει πάνω από δύο χρόνια με μετωποκροταφική άνοια. Σε συνέντευξή της στην Νταϊάν Σόγιερ, τόνισε ότι ο 70χρονος ηθοποιός βρίσκεται γενικά σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά «ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει» και η ικανότητά του να επικοινωνεί έχει περιοριστεί δραματικά.

Η ίδια εξήγησε ότι ο Γουίλις εξακολουθεί να αναγνωρίζει εκείνη και τα παιδιά τους, αν και με διαφορετικό τρόπο. «Όταν είμαστε μαζί του, φωτίζεται. Μας κρατάει το χέρι, μας φιλά, μας αγκαλιάζει. Δεν χρειάζομαι να θυμάται ότι είμαι η σύζυγός του, αρκεί που νιώθω αυτή τη σύνδεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στιγμές χαράς και δυσκολίας

Παρά την απώλεια της λεκτικής επικοινωνίας, η οικογένεια εξακολουθεί να βλέπει «σπινθήρες» της προσωπικότητάς του. «Μπορεί να μην έχουμε ολόκληρες μέρες, αλλά έχουμε στιγμές. Ένα γέλιο, μια ματιά, ένα χαμόγελο. Κι αυτά είναι ανεκτίμητα», είπε η Χέμινγκ Γουίλις.

Ωστόσο, οι δύσκολες αποφάσεις δεν έλειψαν. Η οικογένεια αποφάσισε να τον μεταφέρει σε δεύτερο σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και με μόνιμη φροντίδα. «Ήταν από τις πιο σκληρές αποφάσεις, αλλά ήξερα ότι θα το ήθελε για τις κόρες μας. Να έχουν ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες», εξήγησε.

Tonight on ABC at 8 PM ET - my full sit down with Emma Heming Willis.



She opened up to me for the first time about Bruce’s heartbreaking frontotemporal dementia diagnosis and on the roadmap is she hoping to give other caregivers.



I hope you’ll join us. pic.twitter.com/ff0iIRmqOd — Diane Sawyer (@DianeSawyer) August 26, 2025

Η μοναξιά του φροντιστή

Η Χέμινγκ Γουίλις περιέγραψε και τη δική της πορεία ως φροντίστρια. Στην αρχή πίστευε ότι έπρεπε να τα αναλάβει όλα μόνη της, με αποτέλεσμα να απομονώνεται και να φτάσει η ίδια σε κατάθλιψη. Το σημείο καμπής ήρθε όταν η θετή της κόρη, Σκάουτ, της είπε ότι ανησυχούσε περισσότερο για εκείνη παρά για τον πατέρα της. «Κατάλαβα ότι έπρεπε να ζητήσω βοήθεια. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι», είπε.

Από τότε, η οικογένεια στηρίζεται σε επαγγελματίες φροντιστές και σε ένα δίκτυο φίλων που εξακολουθούν να βρίσκονται δίπλα στον ηθοποιό. «Το σπίτι είναι γεμάτο αγάπη, ζεστασιά και φροντίδα. Κι αυτό είναι ανεκτίμητο», τόνισε.

Η εμπειρία αυτή οδήγησε την Έμμα Χέμινγκ Γουίλις να βγει μπροστά, γράφοντας το βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path» με σκοπό να στηρίξει άλλους φροντιστές. Όπως εξηγεί, η μετωποκροταφική άνοια πλήττει συχνά ανθρώπους κάτω των 60 ετών και πολλές οικογένειες δεν γνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια.

At 70 years old, Bruce Willis doesn't remember he was once a famous actor ? ? pic.twitter.com/spPmcAFmS2 — internet hall of fame (@InternetH0F) July 22, 2025

«Θέλω οι οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να μην αισθάνονται μόνες. Να ξέρουν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε έρευνες και κλινικές δοκιμές που ίσως φέρουν κάποτε μια θεραπεία», ανέφερε.

«Το μόνο που θέλω είναι μια συζήτηση»

Παρά τον αγώνα, η Χέμινγκ Γουίλις προσπαθεί να ζει στο παρόν και να μην γυρίζει πίσω στις αναμνήσεις. Στο ερώτημα τι θα ήθελε περισσότερο από τον σύζυγό της σήμερα, απάντησε με συγκίνηση: «Θα ήθελα απλώς μια συζήτηση μαζί του. Να ξέρω πώς αισθάνεται, αν είναι καλά, αν φοβάται. Να μπορώ να τον ακούσω».

