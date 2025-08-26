Μπρους Γουίλις – Η εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

Επιδείνωση παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό η υγεία του διάσημου ηθοποιού, Μπρους Γουίλις, ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια (FTD), μία εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου.

Ο 70άχρονος δεν μπορεί πλέον να μιλήσει, να διαβάσει ή να περπατήσει, εξαιτίας της ταχείας εξέλιξης της νόσου.

Η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, σε μία σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική μαρτυρία για την πορεία της υγείας του, αποκαλύπτει ότι «ο Μπρους είναι ακόμη πολύ κινητικός, σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει», σε preview της συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και θα προβληθεί απόψε τα ξημερώματα (προς 26η προς 27η Αυγούστου).

Η 47άχρονη Έμμα, που είναι παντρεμένη με τον σταρ του Die Hard από το 2009 και μητέρα των δύο μικρότερων παιδιών του, περιέγραψε την καθημερινότητα της οικογένειας, τις δυσκολίες, αλλά και τις σπάνιες στιγμές φωτός που βιώνουν μαζί.

Ακόμη, μίλησε για την αφασία, υπογραμμίζοντας ότι «η γλώσσα του χάνεται» και ότι η οικογένεια έχει αναγκαστεί να μάθει να επικοινωνεί με «διαφορετικούς τρόπους».

Όταν ερωτήθη αν υπάρχουν μέρες που «ο Μπρους επιστρέφει», η Έμμα απάντησε ότι «έχουμε ακόμη τέτοιες στιγμές. Όχι μέρες, αλλά στιγμές». Αναφέρθηκε στο χαρακτηριστικό του γέλιο και τη «λάμψη στα μάτια του», που την αγγίζει βαθιά.

Δακρυσμένη, περιέγραψε πόσο γρήγορα χάνονται αυτές οι στιγμές. «Όσο γρήγορα εμφανίζονται, τόσο γρήγορα εξαφανίζονται. Φυσικά είναι δύσκολο, αλλά είμαι ευγνώμων, που ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ», αναφέρει συγκινημένη.

Η Έμμα θυμήθηκε τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά τη διάγνωση. «Με θυμάμαι να φεύγω από το ιατρείο χωρίς τίποτα. Μία διάγνωση που δεν μπορούσα ούτε να προφέρω. Ήμουν σε ελεύθερη πτώση».

Τα πρώτα σημάδια της νόσου ήταν διακριτικά, αλλά ανησυχητικά: «Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ομιλητικός και ενεργητικός, αλλά άρχισε να γίνεται πιο ήσυχος. Όταν ήμασταν όλοι μαζί, απλώς αποσυρόταν».

Αυτό που την ανησύχησε περισσότερο, ήταν η αλλαγή στη συμπεριφορά του. «Ήταν πάντα ζεστός και στοργικός. Ξαφνικά έγινε πιο απόμακρος και ψυχρός, κάτι που δεν ήταν καθόλου ο Μπρους».

Η διάγνωση της αφασίας το 2022, οδήγησε τον αγαπημένο ηθοποιό στην απόφαση να αποσυρθεί από την υποκριτική. Την επόμενη χρονιά, οι θεράποντες ιατροί επιβεβαίωσαν τη μετωποκροταφική άνοια, μία σπάνια και ιδιαίτερα δύσκολη μορφή άνοιας, που επηρεάζει κυρίως την ομιλία αλλά και τη συμπεριφορά του ασθενούς εν γένει.

Από τη στιγμή της διάγνωσης, η οικογένεια του Μπρους Γουίλις –τόσο η Έμμα όσο και η πρώην γυναίκα του, Ντέμι Μουρ, μαζί με τις πέντε κόρες του– έχει σταθεί στο πλευρό του με ενότητα και αγάπη. Η μεγαλύτερη κόρη του, Ταλούλα, υπογράμμισε ότι ο πατέρας της είναι «σε σταθερή κατάσταση», γεγονός που θεωρείται θετικό για την πορεία της νόσου.

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις δίνει καθημερινά «μάχη» όχι μόνο για τη φροντίδα του Μπρους, αλλά και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη μετωποκροταφική άνοια. «Η FTD είναι μία σκληρή ασθένεια, που πολλοί από εμάς δεν έχουμε ακούσει ποτέ και μπορεί να προσβάλλει οιονδήποτε», έχει αναφέρει η οικογένεια στο παρελθόν.

Παρά τις δυσκολίες, η γυναίκα του παραμένει αισιόδοξη και γεμάτη αγάπη. «Ο Μπρους εξακολουθεί να είναι εδώ και κάθε στιγμή που έχουμε μαζί του, είναι πολύτιμη».

Διαβάστε επίσης