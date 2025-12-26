Καμπότζη: Κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι εντείνει τους βομβαρδισμούς σε επαρχία στα σύνορα

Από την πλευρά τους, τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης μετέδωσαν επίσης σήμερα ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης είχαν εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας

Κάτοικοι στην Ταϊλάνδη απομακρύνονται από τα σπίτια τους μετά από συγκρούσεις με την Καμπότζη στην επαρχία Sisaket, Ταϊλάνδη, Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit)

AP/Αρχείου
Η Καμπότζη κατηγόρησε σήμερα την Ταϊλάνδη ότι «ενέτεινε τους βομβαρδισμούς της» στην βορειοδυτική επαρχία Μπαντέι Μίντσι, ενώ οι δύο χώρες είναι σε συνομιλίες για την διευθέτηση των μεθοριακών τους διαφορών.

«Από τις 06.08 έως τις 07.15, ο στρατός της Ταϊλάνδης ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη F-16 για τη ρίψη τουλάχιστον 40 βομβών προκειμένου να εντείνει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή του χωριού Τσοκ Τσέι», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης.

Από την πλευρά τους, τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης μετέδωσαν επίσης σήμερα ότι οι δυνάμεις της Καμπότζης είχαν εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας κατά μήκος των συνόρων στην νοτιοανατολική επαρχία Σα Καεο, όπου πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς.

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη ξεκίνησαν τετραήμερες συνομιλίες την Τετάρτη με στόχο να τερματιστούν οι αιματηρές τους συγκρούσεις, σύμφωνα με τις Αρχές της Καμπότζης. Η συνάντηση γίνεται σε συνοριακό σταθμό στην νοτιοανατολική επαρχία Τσανταμπούρι της Ταϊλάνδης.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μάνετ δήλωσε σήμερα μέσω Facebook ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν «τρόπους για να διασφαλιστεί η κατάπαυση πυρός κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης».

Οι δύο χώρες, που εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο. Πέντε μέρες μαχών εκείνο τον μήνα, στο έδαφος και στους αιθέρες, άφησαν πίσω 43 νεκρούς και κάπου 300.000 εκτοπισμένους στις δυο πλευρές των συνόρων.

