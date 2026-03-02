Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

Το περιστατικό δεν έμεινε ασχολίαστο, με τους πρωταγωνιστές να δίνουν τη δική τους απάντηση επί σκηνής

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη.

Σε μία από τις πρόσφατες παραστάσεις, θεατής είχε ξεχάσει να θέσει το κινητό του τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία. Η συσκευή άρχισε να χτυπά και ο ήχος συνεχιζόταν για αρκετή ώρα, χωρίς να φαίνεται ότι θα σταματούσε σύντομα.

Οι δύο ηθοποιοί επιχείρησαν αρχικά να αγνοήσουν το συμβάν και να συνεχίσουν κανονικά τη σκηνή. Ωστόσο, το τηλέφωνο δεν σταματούσε να χτυπά, με αποτέλεσμα ο ήχος να «συνοδεύει» τη δράση επί σκηνής.

https://www.instagram.com/reel/DVWqD3iDJ-l/

Τότε, η Θάλεια Ματίκα σχολίασε αυθόρμητα: «Φαντάσου να ήταν Διονυσίου (ο ήχος του κινητού)», προκαλώντας γέλια στο κοινό. Ο σύζυγος και συμπρωταγωνιστής της, Τάσος Ιορδανίδης, δεν έκρυψε τη διασκέδασή του, γελώντας έντονα και «μουτζώνοντάς» τη χιουμοριστικά, σε μια στιγμή που έσπασε για λίγο τη θεατρική σύμβαση και χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή στην παράσταση.

Το στιγμιότυπο κοινοποιήθηκε στα social media με την υπενθύμιση πως «Όταν πας θέατρο φροντίζεις να κλείσεις το κινητό σου... πριν το ringtone σου γίνει ο guest star της παράστασης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:13ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές λόγω Ιράν: Η μεγαλύτερη αναταραχή από την περίοδο της πανδημίας - Οι ιδιωτικές πτήσεις των 350.000 δολαρίων για τους «Κροίσους»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αττικής»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπαταρίες: Πως οι Κινέζοι στρίμωξαν τους Ευρωπαίους

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι» - Το μήνυμα του Στρακόσα μετά την ισοπαλία στον Βόλο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για Κύπρο: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή»

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA World Cup 2027: Η Εθνική ψάχνει αντίδραση στο Μαυροβούνιο – Η ώρα και το κανάλι

09:16ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» στον Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά όλη την επικράτεια για να πλήξει την Χεζμπολάχ - Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Δημογλίδου: Σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων

08:47ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ένας νεκρός, δυο τραυματίες σε ελλιμενισμένο πλοίο που πήρε φωτιά από αναχαίτιση πυραύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ - Βίντεο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ