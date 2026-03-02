Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη.

Σε μία από τις πρόσφατες παραστάσεις, θεατής είχε ξεχάσει να θέσει το κινητό του τηλέφωνο σε αθόρυβη λειτουργία. Η συσκευή άρχισε να χτυπά και ο ήχος συνεχιζόταν για αρκετή ώρα, χωρίς να φαίνεται ότι θα σταματούσε σύντομα.

Οι δύο ηθοποιοί επιχείρησαν αρχικά να αγνοήσουν το συμβάν και να συνεχίσουν κανονικά τη σκηνή. Ωστόσο, το τηλέφωνο δεν σταματούσε να χτυπά, με αποτέλεσμα ο ήχος να «συνοδεύει» τη δράση επί σκηνής.

https://www.instagram.com/reel/DVWqD3iDJ-l/

Τότε, η Θάλεια Ματίκα σχολίασε αυθόρμητα: «Φαντάσου να ήταν Διονυσίου (ο ήχος του κινητού)», προκαλώντας γέλια στο κοινό. Ο σύζυγος και συμπρωταγωνιστής της, Τάσος Ιορδανίδης, δεν έκρυψε τη διασκέδασή του, γελώντας έντονα και «μουτζώνοντάς» τη χιουμοριστικά, σε μια στιγμή που έσπασε για λίγο τη θεατρική σύμβαση και χάρισε μια αυθόρμητη στιγμή στην παράσταση.

Το στιγμιότυπο κοινοποιήθηκε στα social media με την υπενθύμιση πως «Όταν πας θέατρο φροντίζεις να κλείσεις το κινητό σου... πριν το ringtone σου γίνει ο guest star της παράστασης».

