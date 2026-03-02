Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα

Oι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδίαζαν αρχικά να επιτεθούν στο Ιράν μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι έκαναν, αλλά η εναρκτήρια επίθεση καθυστέρησε για επιχειρησιακούς λόγους και λόγους πληροφοριών, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η καθυστέρηση έδωσε στον Πρόεδρο Τραμπ άλλη μια εβδομάδα για να επιλέξει ανάμεσα στις δύο παράλληλες διαδρομές - διπλωματία και πόλεμος - που ακολουθούσε για σχεδόν δύο μήνες, αναφέρει το Axios. Έκανε επίσης τον τελικό γύρο των πυρηνικών συνομιλιών στη Γενεύη πολύ πιο σημαντικό, δίνοντας στο Ιράν μια τελευταία ευκαιρία να καταλήξει σε συμφωνία.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν χωρίς σημαντική πρόοδο στις 17 Φεβρουαρίου, η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ προετοιμάζονταν να ξεκινήσουν επιθέσεις τέσσερις ημέρες αργότερα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Αλλά το πράσινο φως δεν δόθηκε ποτέ. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας βασικός λόγος ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στην αμερικανική πλευρά και σχετιζόταν με την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. «Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πολύ αντιφατικές», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. «Μερικοί λένε ότι είχε να κάνει με το φεγγάρι ή τον καιρό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά είναι ανοησίες», τόνισε ο αξιωματούχος. «Υπήρχε ένα θέμα με τον καιρό», παραδέχτηκαν. «Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και υπήρχε ένα θέμα με τον καιρό περισσότερο στο μυαλό των Ισραηλινών».

Η εναρκτήρια επίθεση είχε σχεδιαστεί για να χτυπήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και τους γιους του, καθώς και αρκετές συγκεντρώσεις ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης μιας τακτικής συνάντησης που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ισχυρίστηκε ότι στοχοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε πιθανές απαντήσεις στο κύμα διαμαρτυριών που σαρώνει το Ιράν.

Την εβδομάδα μεταξύ της αρχικής και της ενημερωμένης ημερομηνίας επιδρομής, Ισραηλινοί και αμερικανικοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανησυχούσαν ολοένα και περισσότερο ότι ο Χαμενεΐ θα μετακόμιζε από την κατοικία του σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήθελαν να «δείξουν ότι δεν επίκειται επίθεση, έτσι ώστε ο Χαμενεΐ και οι άλλοι αξιωματούχοι να αισθάνονται ασφαλείς», δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξεπλάγη που ο Χαμενεΐ δεν κρυβόταν υπόγεια, αλλά πρόσθεσε: «Ακόμα κι αν ήταν πάνω από το έδαφος, θα τον είχαμε πιάσει».

Η καθυστέρηση δημιούργησε επίσης χώρο για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών, που είχε προγραμματιστεί στη Γενεύη για την Πέμπτη. Οι εκδοχές σχετικά με το τι πραγματικά περιελάμβανε η συνάντηση διίστανται. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Γενεύης είχαν ως στόχο να αφήσουν να περάσει χρόνος μέχρι τη νέα ημερομηνία για το πλήγμα, δίνοντας στους Ιρανούς την εντύπωση ότι η διπλωματία ήταν ακόμα η κύρια οδός του Τραμπ.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η νέα ημερομηνία επιδρομής ορίστηκε για τακτικούς και επιχειρησιακούς λόγους και ότι οι συνομιλίες ήταν γνήσιες. Αν ο Τραμπ είχε δει σοβαρή πρόοδο στη Γενεύη, θα μπορούσε να είχε αναβάλει ξανά την επιδρομή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αντέκρουσαν επίσης τον χαρακτηρισμό ότι οι συνομιλίες της Γενεύης ήταν ένα τέχνασμα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ AP

Είπαν ότι ενώ οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ήταν βαθιά επιφυλακτικοί σχετικά με τις πιθανότητες συμφωνίας, δεν έκαναν κινήσεις για να εξαπατήσουν τους Ιρανούς. Όταν τελείωσε η πρωινή συνεδρίαση την Πέμπτη, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ επέστρεψαν με μια τελική αμερικανική πρόταση. Περιελάμβανε αίτημα για 10ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ακολουθούμενο από συμβολική ικανότητα εμπλουτισμού. Οι ΗΠΑ προσφέρθηκαν επίσης να προμηθεύσουν το Ιράν δωρεάν με πυρηνικά καύσιμα για την κάλυψη των πολιτικών του αναγκών.

Η ομάδα του Τραμπ, ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, δήλωσε ότι ήταν «πολύ σαφής» σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής βίας εάν οι Ιρανοί δεν αποδέχονταν τη συμφωνία. Οι Ιρανοί απέρριψαν την προσφορά. Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ υπέβαλαν αναφορά στον Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια ξεκίνησε τον πόλεμο.

«Υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια για διαπραγμάτευση με καλή πίστη, συμπεριλαμβανομένης της Γενεύης. Αλλά δεν προέκυψε τίποτα. Και είχαμε τις δυνάμεις μας έτοιμες. Έτσι, ο πρόεδρος αποφάσισε να επιτεθεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ιράν θα μπορούσε να το είχε αποτρέψει αυτό διαπραγματευόμενο καλή τη πίστει. Δεν το έκανε.»

