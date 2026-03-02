Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

«Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες, οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

Η κεντρική πύλη της βρετανικής βάσης RAF στο Ακρωτήρι

AP
ΚΥΠΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μη απαραίτητο προσωπικό που βρίσκεται στις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις της RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, θα απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «ως προληπτικό μέτρο, σχεδιάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη βάση RAF Ακρωτηρίου.

Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχουν ανησυχίες και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από το χωριό Ακρωτήρι. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 12:03 ένα ιρανικό drone έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανή που ζει στην Ελλάδα μιλά για τον Χαμενεΐ – «Είμαι χαρούμενη που τον σκότωσαν»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές λόγω Ιράν: Η μεγαλύτερη αναταραχή από την περίοδο της πανδημίας - Οι ιδιωτικές πτήσεις των 350.000 δολαρίων για τους «Κροίσους»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αττικής»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπαταρίες: Πως οι Κινέζοι στρίμωξαν τους Ευρωπαίους

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι» - Το μήνυμα του Στρακόσα μετά την ισοπαλία στον Βόλο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για Κύπρο: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή»

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA World Cup 2027: Η Εθνική ψάχνει αντίδραση στο Μαυροβούνιο – Η ώρα και το κανάλι

09:16ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» στον Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά όλη την επικράτεια για να πλήξει την Χεζμπολάχ - Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Δημογλίδου: Σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων

08:47ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ - Βίντεο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ