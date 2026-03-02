Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

Το μη απαραίτητο προσωπικό που βρίσκεται στις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις της RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, θα απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «ως προληπτικό μέτρο, σχεδιάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη βάση RAF Ακρωτηρίου.

Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχουν ανησυχίες και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από το χωριό Ακρωτήρι. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

Το χρονικό της επίθεσης

Στις 12:03 ένα ιρανικό drone έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

