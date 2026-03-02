FIBA World Cup 2027: Η Εθνική ψάχνει αντίδραση στο Μαυροβούνιο – Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η ελληνική ομάδα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα που γνώρισε από τους Μαυροβούνιους την Παρασκευή (27/02) στη Sunel Arena.

Σε ενδεχόμενο «διπλό» η Εθνική θα καταφέρει να εδραιωθεί στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Η σύνθεση της Εθνικής ομάδας: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Π. Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Νετζήπογλου, Ε. Μητρου-Λονγκ.

Οι γηπεδούχοι, με τη συμπαράσταση περίπου 6.000 φιλάθλων τους στο Moraca Sport Center, στοχεύουν στην τρίτη τους νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή του ομίλου. Εκτός μάχης σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ο Μάρκο Σιμόνοβιτς.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Γκάτις Σάλινς (Λετονία), Λορέντζο Μπαλντίνι (Ιταλία) και Βέλτισλαβ Βελίκοφ (Βουλγαρία).

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ρουμανία υποδέχεται την Πορτογαλία στις 19:00.

Η ώρα και το κανάλι

Το Μαυροβούνιο – Ελλάδα για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Δευτέρας (02/03). Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τι λέει η ιστορία

Η αποψινή (02/03) είναι η δέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες. Αναλυτικά:

  1. 01/07/2009 Μεσογειακοί Αγώνες (Πεσκάρα) 85-67
  2. 04/09/2011 Ευρωμπάσκετ (Αλίτους) 71-55
  3. 11/08/2017 Φιλικό (Βελιγράδι) 83-81
  4. 08/09/2018 Φιλικό (Παρίσι) 87-76
  5. 01/09/2019 Παγκόσμιο Κύπελλο (Ναντζίνγκ) 85-60
  6. 03/09/2023 Παγκόσμιο Κύπελλο (Μανίλα) 69-73
  7. 25/06/2024 Τουρνουά Ακρόπολις (ΣΕΦ) 86-57
  8. 14/08/2025 Φιλικό (Κλειστό Πυλαίας) 69-61
  9. 27/02/2026 Προκριματικά Παγκοσμίου (Άνω Λιόσια) 65-67

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση, διατηρώντας τα αποτελέσματα που κατέγραψαν στον πρώτο γύρο.

Στη συνέχεια, οι τρεις κορυφαίες ομάδες των ομίλων Α και Β σχηματίζουν τον όμιλο Ι. Αντίστοιχα, οι τρεις πρώτες από τους ομίλους C και D συγκροτούν τον όμιλο J, εκείνες από τους Ε και F τον όμιλο Κ, ενώ οι προκριθείσες από τους G και H συνθέτουν τον όμιλο L.

Η Ελλάδα στη δεύτερη φάση, θα τεθεί αντιμέτωπη με τις τρεις ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες θέσεις στον Α’ όμιλο, δηλαδή τρεις εκ των Ισπανίας, Γεωργίας, Ουκρανίας και Δανίας.

Από τα τέσσερα νέα γκρουπ, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα πάρουν το εισιτήριο για το FIBA World Cup 2027, με την ευρωπαϊκή ζώνη να εκπροσωπείται συνολικά από 12 ομάδες.

Διαβάστε επίσης

