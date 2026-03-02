Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αττικής»

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία της Δυτικής Αθήνας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας

Newsbomb

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αττικής»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δομημένη στρατηγική για την ουσιώδη ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026, με θέμα τις στρατηγικές βιωσιμότητας, πράσινης μετάβασης και καινοτομίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη σημασία της Δυτικής Αθήνας στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, - ενδιαφέρον που αποδεικνύεται όλο αυτό το διάστημα με συγκεκριμένα έργα και δράσεις». Αναφερόμενος στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων, σημείωσε ότι η Περιφέρεια υλοποιεί σειρά έργων υποδομής που ωφελούν περισσότερους από 600.000 κατοίκους στους εννέα Δήμους του ΑΣΔΑ, με θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική.

dsc1287.jpg

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, έχουν εκχωρηθεί από την Περιφέρεια στον ΑΣΔΑ 77 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Δυτικής Αθήνας, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 78% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

dsc1188.jpg

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς, χρηματοδοτείται η ανέγερση πέντε νέων σχολικών μονάδων συνολικού προϋπολογισμού 17,2 εκατ. ευρώ, καθώς και η κατασκευή τεσσάρων νέων παιδικών σταθμών ύψους 11,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ενώ ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικής προστασίας με χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 30 κοινωνικών δομών στη Δυτική Αθήνα, ενώ για τους εννέα Δήμους του ΑΣΔΑ έχουν προβλεφθεί πρόσθετοι πόροι άνω των 102 εκατ. ευρώ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας για έργα κοινωνικής συνοχής. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης, συνολικού ύψους 94 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών των πολιτών.

dsc1154.jpg

«Υλοποιούμε ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, που όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει ριζικά την όψη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της καθημερινότητας. «Επενδύουμε στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη, στην υγεία και στη δημιουργία υποδομών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνονται και στην πολιτιστική ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της δημιουργικής οικονομίας.

dsc1232.jpg

Ιδιαίτερη ήταν επίσης η αναφορά του Περιφερειάρχη στη στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Λεκανοπεδίου έναντι της κλιματικής κρίσης, με επενδύσεις άνω των 480 εκατ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ Αττικής– σε δράσεις που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών. Όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: αντιπλημμυρική προστασία, ενίσχυση των χώρων πρασίνου, υβριδική ανοσοποίηση κρίσιμων υποδομών, ευρωπαϊκή συνεργασία και χρηματοδότηση, καθώς και διεκδίκηση της μητροπολιτικής διαχείρισης. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι στο πεδίο της αναβάθμισης των χώρων πρασίνου, υλοποιούνται παρεμβάσεις ύψους 43 εκατ. ευρώ για τα μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής, μεταξύ των οποίων και το Πάρκο Τρίτση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Αθήνα.

dsc1165.jpg

Αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι δεν είναι δίκαιο μία μόνο περιοχή να επωμίζεται δυσανάλογο βάρος, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να υιοθετήσει σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, αναμένοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο της Πολιτείας για τη διαχείριση των αποβλήτων στο Λεκανοπέδιο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, εφόσον διασφαλιστούν οι αναγκαίες αρμοδιότητες και οι απαραίτητοι πόροι. «Συνεχίζουμε δυναμικά για ολιστικές παρεμβάσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο, ακριβώς όπως δεσμευτήκαμε στους πολίτες της Αττικής. Η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία στη Δυτική Αθήνα, αποτελούν στρατηγική επιλογή και σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:13ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές λόγω Ιράν: Η μεγαλύτερη αναταραχή από την περίοδο της πανδημίας - Οι ιδιωτικές πτήσεις των 350.000 δολαρίων για τους «Κροίσους»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αττικής»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπαταρίες: Πως οι Κινέζοι στρίμωξαν τους Ευρωπαίους

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι» - Το μήνυμα του Στρακόσα μετά την ισοπαλία στον Βόλο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για Κύπρο: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή»

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA World Cup 2027: Η Εθνική ψάχνει αντίδραση στο Μαυροβούνιο – Η ώρα και το κανάλι

09:16ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» στον Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά όλη την επικράτεια για να πλήξει την Χεζμπολάχ - Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Δημογλίδου: Σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων

08:47ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ένας νεκρός, δυο τραυματίες σε ελλιμενισμένο πλοίο που πήρε φωτιά από αναχαίτιση πυραύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ - Βίντεο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ