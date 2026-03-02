Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής ελληνικών πρεσβειών και προξενείων στη Μέση Ανατολή

Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή θα έχει στις 12:00 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τη στρατιωτική σύρραξη στην περιοχή.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με ειδική μέριμνα για όσους βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης ανέφερε για τους Έλληνες στην περιοχή ότι υπάρχει σχέδιο για την εκκένωσή τους εφόσον χρειαστεί.

«Οι πρεσβείες μας είναι στη διάθεσή τους. Υπάρχουν και ειδικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να απευθυνθούν», είπε στην ΕΡΤ ο Χάρης Θεοχάρης.

Και πρόσθεσε: «Είναι όλα στο σάιτ του υπουργείου Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει λίγο ψυχραιμία. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση όπως τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες και όταν και αν χρειαστεί να υπάρξει εκκένωση και να πάρουμε τους Έλληνες πολίτες και να τους φέρουμε από κάποια συγκεκριμένη περιοχή».

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και το υπουργείο Εξωτερικών θα το ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες, οι τοπικές αρχές τους συνήθως τους λένε αν πρέπει να πάνε σε κάποια καταφύγια ή τι πρέπει να κάνουν και βέβαια να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις να μένουν στον χώρο στον οποίο μένουν», σημείωσε ο Χάρης Θεοχάρης.

