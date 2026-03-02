Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει το σχέδιο εκκένωσης όταν υπάρχει ανάγκη, είπε ο Χάρης Θεοχάρης

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα

Χάρης Θεοχάρης

Για τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή εν μέσω των εχθροπραξιών μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Πράγματι είναι μια δύσκολη κατάσταση για πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι είτε βρέθηκαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες, είτε ζουν μόνιμα και δουλεύουν, είτε και κάποιοι οι οποίοι είναι και σε μακρινές περιοχές», ανέφερε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Οι πρεσβείες μας είναι στη διάθεσή τους. Υπάρχουν και ειδικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να απευθυνθούν.

Είναι όλα στο σάιτ του υπουργείου Εξωτερικών. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει λίγο ψυχραιμία. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση όπως τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες και όταν και αν χρειαστεί να υπάρξει εκκένωση και να πάρουμε τους Έλληνες πολίτες και να τους φέρουμε από κάποια συγκεκριμένη περιοχή».

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και το υπουργείο Εξωτερικών θα το ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη να ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες, οι τοπικές αρχές τους συνήθως τους λένε αν πρέπει να πάνε σε κάποια καταφύγια ή τι πρέπει να κάνουν και βέβαια να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις να μένουν στον χώρο στον οποίο μένουν», σημείωσε ο Χάρης Θεοχάρης.

Απαντώντας στο πώς η ελληνική εξωτερική πολιτική κυβέρνηση, αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις, τόνισε πως: «Με επαγρύπνηση, ώστε να μειώσουμε τις άμεσες συνέπειες για τους Έλληνες πολίτες και από εκεί και πέρα βέβαια παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτές. Όλοι μας ξέρουμε ότι στο Ιράν υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο ήταν καταπιεστικό για τους πολίτες του και ούτω καθεξής.

Και βέβαια δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί του πυρηνικού ή του βαλλιστικού προγράμματος, το οποίο δεν θα έπρεπε να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να απειλεί ευρύτερα την περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να μπορεί και το υπουργείο Εξωτερικών και συνολικά η κυβέρνηση να έχει μια πιο σφαιρική εκτίμηση για το πού πηγαίνουν οι εξελίξεις».

Ως προς τα πλοία με ελληνική σημαία, αλλά και ελληνόκτητα στην περιοχή, δήλωσε: «Η εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο άμεσο πρόβλημα σε κάποιο συγκεκριμένο πλοίο, αλλά βέβαια τα στενά, πρακτικά έχουν κλείσει και συνεπώς τα μεν πλοία τα οποία είναι εκτός και θα έπρεπε να είχαν κάποιον ναύλο, κάτι να κάνουν, δεν μπορούν να το εκτελέσουν και από την άλλη κάποια πλοία βρίσκονται και από την άλλη μεριά εσωτερικά του κόλπου και συνεπώς δεν μπορούν να φύγουν σε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κανείς, με την έννοια ότι τα στενά είναι κλειστά στην πράξη και είναι πολύ επικίνδυνο κάποιο πλοίο να περάσει από αυτά».

Για τις πρώτες διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε στο ερώτημα με ποια στάση θα προσέλθει η Αθήνα, λέγοντας: «Η στάση μας είναι αυτή τη στιγμή επιφυλακτική, περιμένοντας να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι θα θέλει περισσότερο η σημερινή συνάντηση. Είναι διερευνητική να ανταλλάξουμε τις πληροφορίες και να δούμε και οι υπόλοιπες χώρες πώς αντιμετωπίζουν τα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν την περιοχή μας».

Τέλος μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στο επίπεδο της οικονομίας, είπε: «Aκούγονται συζητήσεις για τέσσερις εβδομάδες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, ανάλογα με την διάρκεια του ζητήματος αυτού, θα μας επηρεάσουν οπωσδήποτε. Όμως, όσο μικρότερη είναι η διάρκεια, τόσο πιο εύλογο είναι ότι οι επιπτώσεις θα επιστρέψουν θεωρητικά στην περισσότερη περιοχή, θα επιστρέψουν τα πράγματα σχετικά γρήγορα με την άρση των εχθροπραξιών και αυτό είναι κρίσιμο να ολοκληρωθούν, να ολοκληρωθεί η σημερινή κατάσταση και να μην συνεχιστεί επί μακρόν. Είναι σημαντικό να γυρίσει η ειρήνη και για λόγους οικονομίας, όχι βέβαια κυρίως για λόγους οικονομίας και η ειρήνη από μόνη της θα έπρεπε να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα».

