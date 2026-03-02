Φον Ντερ Λάιεν για Κύπρο: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών μας»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σχετικά με την επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι, και τόνισε ότι «στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Συνομίλησα με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε ως στόχο τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Αν και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, θέλω να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Το διάγγελμα Χριστοδουλίδη

Νωρίτερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε μήνυμα στον κυπριακό λαό, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Όπως ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο drone τύπου Shahed προσέκρουσε εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της RAF Ακρωτηρίου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, λειτουργώντας «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

