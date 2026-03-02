NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα

Η ομάδα του Λ.Α. επιβεβαίωσε την ποιότητά της, κλείνοντας με εμφατικό τρόπο το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας «back-to-back» νίκες.

Με πρωταγωνιστές τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς, επικράτησαν 128-104 των Σακραμέντο Κινγκς κι επέστρεψαν δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα, στέλνοντας μήνυμα ότι είναι εδώ!

Ο Ντόντσιτς αποτέλεσε ξανά τον βασικό εκφραστή της επιθετικής λειτουργίας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και 9 ασίστ, έχοντας 4 εύστοχα τρίποντα, παίζοντας τρεις περιόδους. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΛεΜπρόν, ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους και χάρισε δύο θεαματικά καρφώματα, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει καθοριστικός, ακόμη και στα 41 του χρόνια.

Οι Λέικερς, οι οποίοι είχαν συνολικά 18/39 τρίποντα, βρέθηκαν ακόμα και στο +22 στο πρώτο ημίχρονο, επιτρέποντας στον Τζέι Τζέι Ρέντικ να ανοίξει το rotation στο δεύτερος μέρος. Από την άλλη, οι Κινγκς γνώρισαν στο Λος Άντζελες την τέταρτη διαδοχική ήττα τους, μετρώντας πλέον 18 αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία 20 παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Νέα Υόρκη - Σαν Αντόνιο 114-89

Μπρούκλιν - Κλίβελαντ 102-106

Σικάγο - Μιλγουόκι 120-97

Ντένβερ - Μινεσότα 108-117

Ιντιάνα - Μέμφις 106-125

Ατλάντα - Πόρτλαντ 135-101

Ορλάντο - Ντιτρόιτ 92-106

Βοστώνη - Φιλαδέλφεια 114-98

Ντάλας - Οκλαχόμα 87-100

Λ.Α. Κλίπερς - Νέα Ορλεάνη 137-117

Λ.Α. Λέικερς - Σακραμέντο 128-104

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 40-20 Νέα Υόρκη 39-22 Τορόντο 35-25 Φιλαδέλφεια 33-27 Μπρούκλιν 15-45

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 45-14 Κλίβελαντ 38-24 Μιλγουόκι 26-33 Σικάγο 25-36 Ιντιάνα 15-46

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 31-28 Μαϊάμι 32-29 Ατλάντα 31-31 Σάρλοτ 30-31 Ουάσινγκτον 16-43

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 47-15 Ντένβερ 38-23 Μινεσότα 37-24 Πόρτλαντ 29-33 Γιούτα 18-42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 36-24 Φοίνιξ 34-26 Γκόλντεν Στέιτ 31-29 Λ.Α. Κλίπερς 28-31 Σακραμέντο 14-48

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 43-17 Χιούστον 37-22 Μέμφις 23-36 Ντάλας 21-39 Νέα Ορλεάνη 19-43

