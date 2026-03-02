NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα

Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς συνεχίζουν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη (128-104) επί των Κινγκς – Όλα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/03) στο NBA.

Newsbomb

Λούκα Ντόντσιτς NBA
AP Foto/Jessie Alcheh
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα του Λ.Α. επιβεβαίωσε την ποιότητά της, κλείνοντας με εμφατικό τρόπο το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας «back-to-back» νίκες.

Με πρωταγωνιστές τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς, επικράτησαν 128-104 των Σακραμέντο Κινγκς κι επέστρεψαν δυναμικά στα θετικά αποτελέσματα, στέλνοντας μήνυμα ότι είναι εδώ!

Ο Ντόντσιτς αποτέλεσε ξανά τον βασικό εκφραστή της επιθετικής λειτουργίας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και 9 ασίστ, έχοντας 4 εύστοχα τρίποντα, παίζοντας τρεις περιόδους. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο ΛεΜπρόν, ο οποίος πρόσθεσε 24 πόντους και χάρισε δύο θεαματικά καρφώματα, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει καθοριστικός, ακόμη και στα 41 του χρόνια.

Οι Λέικερς, οι οποίοι είχαν συνολικά 18/39 τρίποντα, βρέθηκαν ακόμα και στο +22 στο πρώτο ημίχρονο, επιτρέποντας στον Τζέι Τζέι Ρέντικ να ανοίξει το rotation στο δεύτερος μέρος. Από την άλλη, οι Κινγκς γνώρισαν στο Λος Άντζελες την τέταρτη διαδοχική ήττα τους, μετρώντας πλέον 18 αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία 20 παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα στο NBA

  • Νέα Υόρκη - Σαν Αντόνιο 114-89
  • Μπρούκλιν - Κλίβελαντ 102-106
  • Σικάγο - Μιλγουόκι 120-97
  • Ντένβερ - Μινεσότα 108-117
  • Ιντιάνα - Μέμφις 106-125
  • Ατλάντα - Πόρτλαντ 135-101
  • Ορλάντο - Ντιτρόιτ 92-106
  • Βοστώνη - Φιλαδέλφεια 114-98
  • Ντάλας - Οκλαχόμα 87-100
  • Λ.Α. Κλίπερς - Νέα Ορλεάνη 137-117
  • Λ.Α. Λέικερς - Σακραμέντο 128-104

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 40-20
  2. Νέα Υόρκη 39-22
  3. Τορόντο 35-25
  4. Φιλαδέλφεια 33-27
  5. Μπρούκλιν 15-45

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 45-14
  2. Κλίβελαντ 38-24
  3. Μιλγουόκι 26-33
  4. Σικάγο 25-36
  5. Ιντιάνα 15-46

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 31-28
  2. Μαϊάμι 32-29
  3. Ατλάντα 31-31
  4. Σάρλοτ 30-31
  5. Ουάσινγκτον 16-43

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 47-15
  2. Ντένβερ 38-23
  3. Μινεσότα 37-24
  4. Πόρτλαντ 29-33
  5. Γιούτα 18-42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 36-24
  2. Φοίνιξ 34-26
  3. Γκόλντεν Στέιτ 31-29
  4. Λ.Α. Κλίπερς 28-31
  5. Σακραμέντο 14-48

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 43-17
  2. Χιούστον 37-22
  3. Μέμφις 23-36
  4. Ντάλας 21-39
  5. Νέα Ορλεάνη 19-43

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανή που ζει στην Ελλάδα μιλά για τον Χαμενεΐ – «Είμαι χαρούμενη που τον σκότωσαν»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στις αερομεταφορές λόγω Ιράν: Η μεγαλύτερη αναταραχή από την περίοδο της πανδημίας - Οι ιδιωτικές πτήσεις των 350.000 δολαρίων για τους «Κροίσους»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αττικής»

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Χαμενεΐ: «Τον έφαγα πριν με φάει αυτός»

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπαταρίες: Πως οι Κινέζοι στρίμωξαν τους Ευρωπαίους

09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, πάντα ενωμένοι» - Το μήνυμα του Στρακόσα μετά την ισοπαλία στον Βόλο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν για Κύπρο: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή»

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

09:16ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA World Cup 2027: Η Εθνική ψάχνει αντίδραση στο Μαυροβούνιο – Η ώρα και το κανάλι

09:16ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» στον Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά όλη την επικράτεια για να πλήξει την Χεζμπολάχ - Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Λέικερς είναι εδώ! Μήνυμα… επιστροφής από Ντόντσιτς, ΛεΜπρον – Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Δημογλίδου: Σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων

08:47ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Εκκενώνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

09:20LIFESTYLE

Απρόοπτο σε παράσταση με τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη: Κινητό θεατή «διέκοψε» τη σκηνή

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ - Βίντεο

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καθυστέρησαν την επίθεση στο Ιράν κατά μία εβδομάδα - Είχαν προγραμματίσει να «χτυπήσουν» στις 21 Φεβρουαρίου

09:40LIFESTYLE

Η μαύρη γάτα του ΣΚΑΪ έκανε... πασαρέλα σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο σπουδαίος Ρίνο Μαρκέζι – Προπόνησε Μαραντόνα και Πλατινί

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος πρόδωσε τον Αλί Χαμενεΐ; Πώς η Mossad εντόπισε την τοποθεσία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ