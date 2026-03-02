Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ
Σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, πρόκειται για αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15 σημειώθηκε στο Κουβέιτ το πρωί της Δευτέρας (02/03), στην τρίτη μέρα εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Telegram καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος δέχθηκε επίθεση.
Σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, πρόκειται για αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Το πλήρωμα εγκατέλειψε το αεροσκάφος εγκαίρως, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο έχει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης αναφέρει ότι το F-15 έπεσε από φίλια πυρά.
Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε φαίνεται πιλότος να έχει συλλεχθεί από πολίτες του Κουβέιτ.