Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

Συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15 σημειώθηκε στο Κουβέιτ το πρωί της Δευτέρας (02/03), στην τρίτη μέρα εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Telegram καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, πρόκειται για αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

WATCH: Fighter jet crashes in Kuwait pic.twitter.com/Uhe6qTAdkd — BNO News Live (@BNODesk) March 2, 2026

Το πλήρωμα εγκατέλειψε το αεροσκάφος εγκαίρως, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο έχει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης αναφέρει ότι το F-15 έπεσε από φίλια πυρά.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύθηκε φαίνεται πιλότος να έχει συλλεχθεί από πολίτες του Κουβέιτ.

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

