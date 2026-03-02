Πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν

Η παγκόσμια οικονομία αποδείχθηκε ανθεκτική τον τελευταίο χρόνο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο, επιτέθηκε σε αμερικανικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και απείλησε συμμάχους για τη Γροιλανδία. Ο πληθωρισμός συνέχισε να υποχωρεί και οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη και αλλού σημείωσαν νέα υψηλά παρά τα σοκ.

Τώρα, καθώς η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εξελίσσεται σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, οι αγορές πετρελαίου αποτελούν το βασικό κανάλι για να καθοριστεί εάν αυτή η σχετικά ευνοϊκή πορεία θα συνεχιστεί, με φόντο την πιθανότητα να διαταραχθεί σημαντικά ο εφοδιασμός.

Το ερώτημα είναι εάν οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους μπορούν να αποτρέψουν μια παρατεταμένη διακοπή των ενεργειακών αποστολών μέσω των Στενών του Ορμούζ, κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν. Εάν η κυκλοφορία συνεχίσει να ρέει και οι αυξήσεις των τιμών περιοριστούν από την απόφαση των παραγωγών πετρελαίου της Κυριακής να αυξήσουν την παραγωγή, η ζημιά στην ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδειχθεί περιορισμένη.

Εάν όχι, η αύξηση των τιμών της ενέργειας κινδυνεύει να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό στις μεγάλες οικονομίες, να εκτροχιάσει τα σχέδια μείωσης των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και να κλονίσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. «Το πετρέλαιο είναι το κρίσιμο κανάλι», δήλωσε ο Neil Shearing, επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics.

Πόσο απότομη θα είναι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου;

Υπάρχουν δύο κύρια σενάρια για τις αγορές ενέργειας, δήλωσε ο Edward Fishman, ανώτερος συνεργάτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων και συγγραφέας του Chokepoints, ενός βιβλίου για τον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ένα,θα υπάρξει μια «σημαντική και παρατεταμένη διακοπή όλης της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ, το οποίο είναι το σημαντικότερο θαλάσσιο σημείο μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο», είπε. Δεδομένου ότι το Στενό μεταφέρει περίπου το ένα στα πέντε βαρέλια πετρελαίου στον κόσμο, εάν κλείσει «θα υπάρξει ένα μνημειώδες σοκ στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου».

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, προβλέπουν οι αναλυτές. Το αργό πετρέλαιο Brent βρίσκεται ήδη κοντά στο υψηλό επτά μηνών των 73 δολαρίων το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί σχεδόν 12% τον τελευταίο μήνα, δεδομένων των αυξανόμενων προσδοκιών για σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αγορές φυσικού αερίου θα επηρεαστούν επίσης, πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις σε μεγάλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Το πιο πιθανό και λιγότερο επιζήμιο σενάριο είναι να μην υπάρξει πλήρες κλείσιμο του Στενού, αλλά να διακοπούν οι πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν, υποστήριξε ο Fishman. Εάν συμβεί αυτό, είναι πιο πιθανό να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου σε τουλάχιστον 80 δολάρια το βαρέλι.

Εάν άλλοι παραγωγοί πετρελαίου αυξήσουν την παραγωγή, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι πιο περιορισμένος. Την Κυριακή, ο Opec+ δήλωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου τον Απρίλιο κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα, καθώς η ομάδα παραγωγών πετρελαίου με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία προσπάθησε να ηρεμήσει τις αγορές αργού πετρελαίου. Η αύξηση είναι μικρότερη από ό,τι ανέμεναν ορισμένοι αναλυτές και παρατηρητές του Opec+.βΜια αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 10 δολάρια το βαρέλι «δεν θα αλλάξει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη», δήλωσε ο Shearing της Capital Economics.

Ενώ το Ιράν είναι σημαντικός προμηθευτής για οικονομίες συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν είναι κρίσιμο για την παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου. Αντλούσε 3,45 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, λιγότερο από το 3% της παγκόσμιας προσφοράς.

Τι θα σημαίνει το πετρέλαιο των 100 δολαρίων για την ανάπτυξη των ΗΠΑ;

Οι ΗΠΑ είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεις σε ενέργεια, με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ να δείχνουν ότι μόνο το 17% της ενέργειας που χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί το 2024 ήταν εισαγόμενη - το χαμηλότερο μερίδιο εδώ και 40 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια διακοπή των ροών πετρελαίου από τον Κόλπο δε θα επηρέαζε την οικονομία των ΗΠΑ, δεδομένου του αντίκτυπου στους δείκτες αναφοράς πετρελαίου.

«Οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου μπορούν να προκαλέσουν πόνο στους Αμερικανούς καταναλωτές και στις εταιρικές ΗΠΑ», δήλωσε ο James Knightley, οικονομολόγος των ΗΠΑ στην ING. Αυτό θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές βενζίνης, ασκώντας ορατή πίεση στους καταναλωτές, πολλοί από τους οποίους ήδη παραπονιούνται για μια κρίση κόστους ζωής ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι θα μπορούσε να ωθήσει τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή από 2,4% τον χρόνο έως τον Ιανουάριο σε πάνω από 4%, εκτιμά ο Knightley. Η Fed στοχεύει σε πληθωρισμό 2%, όπως μετριέται από την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα έκανε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ λιγότερο πιθανό να μειώσει το κόστος δανεισμού αργότερα φέτος.

Ο 12ήμερος πόλεμος του περασμένου έτους μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είχε μόνο φευγαλέες επιπτώσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, αλλά μια πιο παρατεταμένη και σοβαρή σύγκρουση θα αποδυνάμωνε την οικονομία στις ΗΠΑ και αλλού.

«Κάθε διαρκής αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι μπορεί να μειώσει την ανάπτυξη κατά 10 έως 20 μονάδες βάσης τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Ajay Rajadhyaksha, επικεφαλής έρευνας επιτοκίων στην Barclays. «Εάν η τιμή του πετρελαίου αυξηθεί, ας πούμε, στα 120 δολάρια/βαρέλι και παραμείνει εκεί, οι ΗΠΑ (και η παγκόσμια οικονομία) θα δεχθούν σημαντικό πλήγμα».

Μια άλλη παρενέργεια, λένε οι οικονομολόγοι της Barclays, θα μπορούσε να είναι η αύξηση της αξίας του δολαρίου. «Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή υποδεικνύουν αυξημένους κινδύνους μιας παρατεταμένης σύγκρουσης και υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Ιστορικά, τέτοιου είδους σοκ στηρίζουν το δολάριο», δήλωσε ο Θεμιστοκλής Φιωτάκης, οικονομολόγος της τράπεζας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τράπεζα αναμένει ότι το δολάριο θα αυξηθεί έναντι ενός καλαθιού παγκόσμιων νομισμάτων «κατά περίπου 0,5-1% για κάθε αύξηση 10% [στην τιμή του] πετρελαίου».

Πώς θα επηρεαστούν άλλες οικονομίες;

Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου του Κόλπου, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία της θα πληγεί από μια σοβαρή διαταραχή της κυκλοφορίας. Περίπου το 84% του αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων, και το 83% του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που πέρασε από το Στενό το 2024 προοριζόταν για τις ασιατικές αγορές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ήταν βασικοί προορισμοί, πρόσθεσε.

Μια αύξηση του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια το βαρέλι θα μπορούσε να προσθέσει μεταξύ 0,6% και 0,7% στον παγκόσμιο πληθωρισμό, ανέφεραν αναλυτές της Capital Economics. Η Ευρώπη θα ήταν επίσης μεταξύ των οικονομιών που θα επηρεαστούν σοβαρά από την αύξηση όχι μόνο των τιμών του πετρελαίου αλλά και του κόστους του LNG.

Ωστόσο, ο άμεσος αντίκτυπος στην πολιτική για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να είναι σχετικά περιορισμένος, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει άνετα κάτω από τον στόχο του 1,7%. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα να τηρήσει την τρέχουσα πολιτική αμετάβλητης τιμής.

Για την Τράπεζα της Αγγλίας, οι επιπτώσεις μιας απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου μπορεί να είναι πιο άμεσες, δήλωσε η Hetal Mehta, επικεφαλής οικονομολόγος στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων St James’s Place. Η «αναφορά» για τους κεντρικούς τραπεζίτες που αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι να «εξετάσουν» την αύξηση αντί να αντιδράσουν, δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος μπορεί να είναι αποπληθωριστικός, καθώς η καταναλωτική δύναμη των καταναλωτών εξαντλείται από το υψηλότερο κόστος ενέργειας.

Ποιοι άλλοι οικονομικοί κίνδυνοι θα προκύψουν από τη σύγκρουση;

Η σύγκρουση έρχεται σε μια πυρετώδη περίοδο για τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Την Παρασκευή, οι αμερικανικές τραπεζικές μετοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση τους από το σοκ των δασμών του Τραμπ τον Απρίλιο, δεδομένων των ανησυχιών για την κάμψη της ιδιωτικής πίστης και την αναστάτωση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας συνέχισαν την καθοδική τους πορεία που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα οι μειώσεις του Nasdaq Composite τον Φεβρουάριο να ξεπεράσουν το 3%. Μια παρατεταμένη σύγκρουση στον Κόλπο που αποσταθεροποιεί τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας θα προκαλούσε ένα περαιτέρω σοκ στην εμπιστοσύνη στις αγορές, ειδικά εάν πυροδοτήσει ανησυχίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι λιγότερο πιθανό να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική.

Θα μπορούσε επίσης να βλάψει την αισιοδοξία μεταξύ των επιχειρήσεων και να περιορίσει τις επενδύσεις, υποστήριξε ο Tomasz Wieladek, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην T Rowe Price. «Υπάρχει ένα θέμα με πάρα πολλά σοκ που συμβαίνουν ταυτόχρονα», είπε. «Έχετε τη Βενεζουέλα, τη Γροιλανδία, τους δασμούς και τώρα το Ιράν, όλα σε διάστημα δύο μηνών».

Άλλοι αναλυτές παρέμειναν πιο αισιόδοξοι, ωστόσο, δεδομένης της ισχυρής απόδοσης της παγκόσμιας οικονομίας τον τελευταίο χρόνο ενόψει πολλαπλών σοκ. «Παρά την πληθώρα γεωπολιτικών γεγονότων πρόσφατα, το επίπεδο ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο ήταν απίστευτα ανθεκτικό», δήλωσε η Innes McFee, επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford Economics.

