Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΙΝΑ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

233

Λειτουργία

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΙΣΙΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

210

Λειτουργία

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ ΕΩΣ ΤΗΝ ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ.

174

Κατασκευές

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΪΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΔΡΗ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

149

Κατασκευές

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΜΑΡΚΟΝΙ - ΖΑΪΜΗ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΡΟΔΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1582

Λειτουργία

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΧΙΟΥ, ΡΟΔΩΝ, ΘΗΒΩΝ, ΜΕΝΙΠΠΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ, ΛΟΧ.ΔΕΔΟΥΣΗ.

175

Κατασκευές

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 5:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ - ΣΤΗΣΑΓΟΡΑ - ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.

26

Λειτουργία

2/3/2026 8:00:00 πμ

2/3/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΛΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1579

Λειτουργία

2/3/2026 9:00:00 πμ

2/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΕΡΣΕΩΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.

176

Κατασκευές

2/3/2026 10:00:00 πμ

2/3/2026 12:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΑΒΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΑΒΑ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

195

Κατασκευές

2/3/2026 10:00:00 πμ

2/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΪΜΑΝΤΑ, Θ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΡ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

177

Κατασκευές

2/3/2026 10:00:00 πμ

2/3/2026 2:00:00 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗ 10.

Κατασκευές

2/3/2026 11:30:00 πμ

2/3/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ απο κάθετο: ΑΧΡΙΣΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 15:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΦΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 15:30 μμ Μονά οδός:ΦΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ 3 έως κάθετο: ΑΧΡΙΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 15:30 μμ

209

Λειτουργία

2/3/2026 12:00:00 μμ

2/3/2026 4:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ.

173

Κατασκευές

2/3/2026 1:00:00 μμ

2/3/2026 3:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

171

Κατασκευές

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για Μέση Ανατολή: Τα σχέδια εκκένωσης των Ελλήνων είναι έτοιμα – Είμαστε σε επαγρύπνηση για

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ένας νεκρός, δυο τραυματίες σε ελλιμενισμένο πλοίο που πήρε φωτιά από αναχαίτιση πυραύλου

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το MG Cyberster;

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκτακτο Δ.Σ. στην Euroleague, στην Αθήνα η Χάποελ, στον «αέρα» οι αγώνες Ισραηλινών και Ντουμπάι BC

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε πλοίο στο Μπαχρέιν

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ, τα «πολλαπλά σοκ» και τα σενάρια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Ηχούν οι σειρήνες - Νέα πυραυλική επίθεση σε εξέλιξη και σε Μπαχρέιν, Ντόχα, Ντουμπάι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Tο Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως το Ιράν θα επιτεθεί πρώτο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΕΑΡ θέτουν θέμα ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεκρή η 17χρονη που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Τα σενάρια για τον θάνατο της εγκύου - Η δραματική ιστορία της 31χρονης

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:54ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στη στρατιωτική επιχείρηση- Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: Γιατί έφυγε από την Ελλάδα - Τι είπε στις γερμανικές Αρχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στο Κουβέιτ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - 2η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν την Τεχεράνη - Χτύπησαν την ιρανική τηλεόραση - Πρώτες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν - Είχε κοιμηθεί με πάνω από 12 γυναίκες τον πρώτο χρόνο του γάμου του

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τοστ με αβοκάντο, influencers και πανικός: Πώς τελείωσε το πάρτι στο Ντουμπάι

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία του Μάρτη - «Άγνωστο αν θα είναι γδάρτης...»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΥΠΡΟΣ

Επίθεση με drone στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές» λέει η Κύπρος – «Παραμείνετε σε ασφαλές σημείο» λένε οι Βρετανοί

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: «Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε» - Οι τελευταίες κραυγές πριν βρεθεί νεκρή η 31χρονη έγκυος

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι δραματικές ώρες πριν την εξολόθρευση του Χαμενεΐ: Πώς «κλείδωσε» το χτύπημα που άλλαξε το Ιράν

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορές για ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

08:13ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να επιβιώσει, αλλά η Μέση Ανατολή θα αλλάξει για πάντα - «Στιγμές που θυμίζουν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ