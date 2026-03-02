Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (2/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΣΙΝΑ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΚΟΥΦΑ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
233
Λειτουργία
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΙΣΙΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
210
Λειτουργία
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΙΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ ΕΩΣ ΤΗΝ ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ.
174
Κατασκευές
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 1:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΪΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΔΡΗ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ
149
Κατασκευές
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 3:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΜΑΡΚΟΝΙ - ΖΑΪΜΗ - ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ - ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΡΟΔΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1582
Λειτουργία
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΧΙΟΥ, ΡΟΔΩΝ, ΘΗΒΩΝ, ΜΕΝΙΠΠΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ, ΛΟΧ.ΔΕΔΟΥΣΗ.
175
Κατασκευές
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 5:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ - ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ - ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ - ΣΤΗΣΑΓΟΡΑ - ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.
26
Λειτουργία
2/3/2026 8:00:00 πμ
2/3/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΛΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1579
Λειτουργία
2/3/2026 9:00:00 πμ
2/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΕΡΣΕΩΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
176
Κατασκευές
2/3/2026 10:00:00 πμ
2/3/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΑΒΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΒΛΑΧΑΒΑ έως κάθετο: ΚΟΤΖΙΑ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ
195
Κατασκευές
2/3/2026 10:00:00 πμ
2/3/2026 1:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΪΜΑΝΤΑ, Θ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΡ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
177
Κατασκευές
2/3/2026 10:00:00 πμ
2/3/2026 2:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗ 10.
Κατασκευές
2/3/2026 11:30:00 πμ
2/3/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ απο κάθετο: ΑΧΡΙΣΔΟΣ έως κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 15:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΡΙΔΟΣ απο κάθετο: ΦΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 15:30 μμ Μονά οδός:ΦΩΤΗ ΠΟΛΙΤΗ 3 έως κάθετο: ΑΧΡΙΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 15:30 μμ
209
Λειτουργία
2/3/2026 12:00:00 μμ
2/3/2026 4:00:00 μμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ.
173
Κατασκευές
2/3/2026 1:00:00 μμ
2/3/2026 3:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
171
Κατασκευές