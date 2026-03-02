Μπαχρέιν: Ένας νεκρός, δυο τραυματίες σε ελλιμενισμένο πλοίο που πήρε φωτιά από αναχαίτιση πυραύλου

cΣε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026. Η αποβάθρα του είναι άδεια.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, με τον απολογισμό ως αυτό το στάδιο να είναι ένας νεκρός και δυο τραυματίες.

Η φωτιά που ξέσπασε σε λιμάνι κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, κατασβέστηκε πλήρως, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου μέσω X περί τις 02:30.

Το Μπαχρέιν, όπως και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο. Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου.

Προχθές Σάββατο ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε ζημιές σε διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν.