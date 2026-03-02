Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

Φήμες θέλουν τον Παύλο να βρήκε (επιτέλους) το ρετιρέ των ονείρων του στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Ολο και περισσότερο θα βρίσκεται, όπως άλλωστε έχει ανακοινώσει, ο Παύλος ντε Γκρες στην Ελλάδα, κοντά στη μητέρα του, τέως βασίλισσα Αννα-Μαρία. Τον επιβεβαιώνουν οι τελευταίες κοσμικές εμφανίσεις στο πλευρό της, αλλά και τα γεύματα που παραθέτει στο εστιατόριο της Αθηναϊκής Λέσχης, παρουσία του έμπιστου φίλου του αείμνηστου τέως βασιλιά πατέρα του, Κυριάκου Κουκουλομμάτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Espresso», ο Παύλος ντε Γκρες παραμένει στην Αθήνα για έναν ακόμα σημαντικό λόγο, καθώς, σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν σε μεσιτικούς κύκλους, προέβη σε αγορά πολυτελούς ρετιρέ διαμερίσματος σε ιστορική πολυκατοικία της οδού Ηρώδου Αττικού, σε απόσταση αναπνοής από το Μέγαρο Μαξίμου και με μοναδική θέα στον πρώην Βασιλικό Κήπο.

Επιτέλους, ύστερα από τρία χρόνια αναζητήσεων, συνεχούς «scouting» και παρέμβασης φίλων και γνωστών της τέως βασιλικής οικογένειας, ο παραλίγο διάδοχος φεύγει από το ενοίκιο του πρώτου ορόφου της οδού Ηρώδου Αττικού 23 και «ανεβαίνει» στο ρετιρέ μοναδικού διαμερίσματος, το οποίο θα ανακαινιστεί εξ ολοκλήρου με το εξαιρετικής αισθητικής σύγχρονο γούστο και της συζύγου Μαρί-Σαντάλ, διακοσμημένο με ανυπολόγιστης αξίας οικογενειακά κειμήλια.

Έντονοι συμβολισμοί

Πρόκειται για ένα σπίτι αντάξιο της ιστορίας του, σε μια περιοχή με έντονους συμβολισμούς και αναμνήσεις για την τέως βασιλική οικογένεια, στον δρόμο όπου κάποτε κατοικούσαν ο βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερίκη, αλλά και οι γονείς του, βασιλιάς Κωνσταντίνος και βασίλισσα Αννα-Μαρία.

Ο Παύλος Ντε Γκρες με τη μητέρα του, Άννα Μαρία / Eurokinissi

Αλλωστε, το πρώην βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας απέκτησε τον διάδοχο Παύλο στις 20 Μαΐου 1967, όταν 101 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό ανήγγειλαν την είδηση, αλλά δυστυχώς το βρέφος, μόλις επτά μηνών, ακολούθησε τους γονείς του στην εξορία, καθώς το βασιλικό κίνημα εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας είχε αποτύχει.

Μια «ανάσα» από το «παλατάκι» του αδελφού του, Φιλίππου και της Nina Flor

Το 2023, ο δισεκατομμυριούχος Τόμας Φλορ, ιδιοκτήτης της εταιρίας εκμίσθωσης ιδιωτικών αεροσκαφών Vista Jet, φημολογείτο από μεσιτικούς κύκλους της Αθήνας ότι έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ευχαριστήσει τον γαμπρό του, πρίγκιπα Φίλιππο, και την κόρη του, Νίνα, που επιθυμούσαν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι στην Αθήνα, κοντά στη βασίλισσα Αννα-Μαρία.

Αντί 18.000.000 ευρώ τούς αγόρασε (στην οδό Ηρώδου Αττικού 17, μεσοτοιχία με το Μέγαρο Μαξίμου) το 320 τετραγωνικών μέτρων διαμέρισμα, που πούλησαν οι κληρονόμοι του αείμνηστου επιχειρηματία Καρόλου Φιξ.

Τρία χρόνια μετά, η τύχη του σπιτιού «αγνοείται», καθώς την Ελλάδα επισκέπτονται σπάνια ο Φίλιππος ντε Γκρες και η σύζυγός του Νίνα!

