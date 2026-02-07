Μαρί Σαντάλ και Παύλος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ανάρτηση από την τελετή έναρξης
Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία του στο Στάδιο Σαν Σίρο, στο Μιλάνο
Στο Μιλάνο βρέθηκαν ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ, για να παρακολουθήσουν από κοντά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.
Το ζευγάρι παρακολούθησε στην τελετή έναρξης το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία τους στο ιστορικό στάδιο Σαν Σίρο στο Instagram. Στην παρέα τους ήταν και ο μικρότερος αδελφός του Παύλου, Νικόλαος.
