Μαρί Σαντάλ και Παύλος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ανάρτηση από την τελετή έναρξης

Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία του στο Στάδιο Σαν Σίρο, στο Μιλάνο

Η Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος Ντε Γκρες στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026»

Στο Μιλάνο βρέθηκαν ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ, για να παρακολουθήσουν από κοντά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Το ζευγάρι παρακολούθησε στην τελετή έναρξης το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία τους στο ιστορικό στάδιο Σαν Σίρο στο Instagram. Στην παρέα τους ήταν και ο μικρότερος αδελφός του Παύλου, Νικόλαος.

https://www.instagram.com/p/DUbkOikErNb/

