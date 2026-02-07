Η πιο «τρελή» ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με την ομάδα της Τζαμάικα που έγινε ταινία

Η πιο «τρελή» ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με την ομάδα της Τζαμάικα που έγινε ταινία
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, που φέτος διεξάγονται σε Μιλάνο και Κορτίνα, έχουν την δική τους ιστορία και αίγλη.

Η πιο «τρελή» ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πάντως έχει να κάνει με την ομάδα bobsled της Τζαμάικα που έγινε μάλιστα και ταινία προ πολλών ετών. Πάμε πίσω στο 1988, όταν η θρυλική ομάδα της Τζαμάικας στο άθλημα του bobsled συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988 στο Κάλγκαρι. H ταινία Cool Runnings ήταν αφιερωμένη στην παρέα δρομέων που τελικά έγιναν αθλητές του αθλήματος bobsled και άφησαν το στίγμα τους σε εκείνη τη διοργάνωση, αν και είχαν ατύχημα.

Το bobsled αναμένεται να είναι και πάλι ένα από τα αγαπημένα αθλήματα των φιλάθλων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 σε Μιλάνο-Κορτίνα.
Ο διαγωνισμός για αυτό το εξαιρετικά γρήγορο και συναρπαστικό άθλημα στους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 ξεκινά με προπονήσεις την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ το πρώτο μετάλλιο θα απονεμηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου με το γυναικείο monobob.

https://www.instagram.com/reel/DSfrFrRj0Ih/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/DUQgu6KAjm-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/reel/DTtiDLYkbcM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

H παρουσία της Τζαμάικα

Φέτος οι φίλαθλοι από το νησί της Καραϊβικής θα μπορούν να τραγουδήσουν ξανά για την ομάδα τους στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αθλητές της Τζαμάικας έχουν κερδίσει θέσεις σε τρία αγωνίσματα ολίσθησης – γυναικείο μονόμπομπ, ανδρικό διθέσιο και ανδρικό τετραθέσιο.

Η Mica Moore θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο γυναικείο μονομπόμπ, ενώ ο πιλότος Shane Pitter και οι αθλητές Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey και Joel Fearon θα συμπληρώσουν τα διθέσια και τετραθέσια έλκηθρα.

Η νησιωτική χώρα έγινε για πρώτη φορά διεθνώς γνωστή κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Κάλγκαρι το 1988, όταν οι Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris και Chris Stokes έγιναν οι πρώτοι αθλητές από την Τζαμάικα που συμμετείχαν σε αγώνες. Τα κατορθώματά τους ενέπνευσαν την ταινία του Χόλιγουντ Cool Runnings, η οποία αύξησε το ενδιαφέρον για την ομάδα και συνέβαλε στην ανάπτυξη του αθλήματος εκτός των παραδοσιακών χωρών χειμερινών σπορ.

Τα τελευταία χρόνια, η Τζαμάικα έχει γίνει τακτική συμμετέχουσα στις διοργανώσεις bobsled των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ομάδα αγωνίστηκε στο αγώνισμα των δύο ανδρών στο Σότσι 2014, έκανε το ντεμπούτο της στο αγώνισμα των δύο γυναικών στο Πιονγκτσάνγκ 2018 και προκρίθηκε σε τρία αγωνίσματα στο Πεκίνο 2022.

