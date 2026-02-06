Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 πλησιάζουν και η Ιταλία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον πλανήτη.

Περίπου 2.900 αθλητές από περισσότερες από 90 χώρες θα αγωνιστούν στο χιόνι και τον πάγο στη διάρκεια των επόμενων 16 ημερών.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σε μια έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων στη βόρεια Ιταλία, από το μοντέρνο Μιλάνο έως την κομψή Κορτίνα ντ' Αμπέτσο, τις περιοχές των Δολομιτών Πρετάτσο και Τεσέρο, καθώς και τα αλπικά θέρετρα Λιβίνιο και Μπορμίο.

Η τελετή έναρξης

Αν και οι αγώνες ξεκίνησαν την Τετάρτη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν επίσημα σήμερα με την τελετή έναρξης στο εμβληματικό στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου. Στην τελετή συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής όπως η Μαράια Κάρεϊ και ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.

Επειδή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις και δεν είναι δυνατόν στην τελετή έναρξης να βρίσκονται όλοι οι αθλητές οι διοργανωτές έχουν προνοήσει να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις.

Τι νέο υπάρχει σε αυτούς τους Αγώνες

Για πρώτη φορά από τους Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, ένα νέο άθλημα προστέθηκε στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το ορειβατικό σκι ή skimo θα διεξαχθεί στο θέρετρο του Μπόρμιο και περιλαμβάνει τρία αγωνίσματα για μετάλλια: σπριντ ανδρών, σπριντ γυναικών και μικτή σκυταλοδρομία.

Οι αθλητές ξεκινούν με σπριντ ανηφόρα με αυτοκόλλητα δέρματα στα σκι τους για να έχουν καλύτερη πρόσφυση. Στη συνέχεια, αφαιρούν τα σκι, τα τοποθετούν στο σακίδιο τους και συνεχίζουν την ανάβαση με τα πόδια.

Μετά από ένα ακόμη ανηφορικό τμήμα με σκι, αφαιρούν τα δέρματα και κατεβαίνουν με σκι μέχρι τη γραμμή τερματισμού.

Διαβάστε επίσης