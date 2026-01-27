«Απόβαση» πρακτόρων της ICE στην Ιταλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες - «Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

Ο δήμαρχος του Μιλάνο τόνισε ότι η παρουσία αυτής της αμερικανικής «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα

Newsbomb

«Απόβαση» πρακτόρων της ICE στην Ιταλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες - «Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

Πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Richfield της Μινεσότα, στις 15 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Adam Gray)
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Απόβαση» στην Ιταλία θα κάνουν πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE), που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστοί για τη δράση τους στη Μινεσότα, σε αποστολή για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (6-22 Φεβρουαρίου), σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της ICE.

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (HSI) της ICE θα στηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και την φιλοξενούσα χώρα για να αποτιμήσει και να αμβλύνει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διασυνοριακές εγκληματικές οργανώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ICE .

«Φυσικά, η ICE δεν διεξάγει επιχειρήσεις για την μετανάστευση στο εξωτερικό», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της. Και «όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την εξουσία της Ιταλίας».

«Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

ΟΙ πράκτορες της ICE δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο, δήλωσε ο δήμαρχος της οικονομικής πρωτεύουσας της Ιταλίας.

«Είναι σαφές ότι δεν είναι καλοδεχούμενοι στο Μιλάνο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL 102.5 Τζουζέπε Σάλα προσθέτοντας ότι η παρουσία κατά την διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτής της «πολιτοφυλακής που σκοτώνει» και «μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων έχοντας χορηγήσει στον εαυτό της την άδεια» είναι πρόβλημα.

Olympics Milan Cortina Snowmaker

Το 2026 θα είναι η τρίτη φορά που η Ιταλία φιλοξενεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

AP/Luca Bruno

Ασάφεια και υπεκφυγές

Η εν δυνάμει παρουσία μελών της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στην Ιταλία μετά και τις δολοφονίες δύο αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη.

Οι ιταλικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν την παρουσία πρακτόρων της ICE, αλλά στην συνέχεια επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τον ρόλο τους με τον ισχυρισμό ότι θα ασχοληθούν με την προστασία της ασφάλειας της αμερικανικής ομάδας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα παρευρεθούν στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου.

Η ανάμειξή τους θα «περιορισθεί»

Χθες, ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Πιαντεντόζι τόνισε ότι «η ICE καθαυτή δεν θα διεξαγάγει επιχειρήσεις στην Ιταλία, διότι η διαχείριση της δημόσιας τάξης, της μετανάστευσης και της ασφάλειας ανήκει στις δικές μας αστυνομικές δυνάμεις».

«Αν ποτέ, υποθετικά, φθάσουν μεμονωμένες μονάδες που ανήκουν σε αμερικανικούς οργανισμούς ασφαλείας, σε κάθε περίπτωση θα αναπτυχθούν κατά λειτουργικό και όχι επιχειρησιακό τρόπο», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας η οποία υποδέχεται μέρος των αγώνων, δήλωσε επίσης χθες, Δευτέρα, ότι η ανάμειξή τους θα περιορισθεί στην επιτήρηση του Βανς και του Ρούμπιο. «Θα έχουν μόνο αμυντικό ρόλο, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι τίποτε δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Ατίλιο Φοντάνα στους δημοσιογράφους.

Ομως το επιτελείο του δημοσίευσε στην συνέχεια ανακοίνωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την παρουσία της ICE στην Ιταλία και δικαιολογεί τον περιφερειάρχη με την εξήγηση ότι δεν απαντούσε παρά σε «υποθετικές» ερωτήσεις.

Πηγές της ιταλικής αστυνομίας δήλωσαν ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες συνεργασίας για τους Ολυμπιακούς». «Τις δραστηριότητες προστασίας της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας στην Ιταλία διαχειρίζονται, χωρίς την δυνατότητα εξαιρέσεων, το υπουργείο Εσωτερικών και τα περιφερειακά του όργανα: οι περιφέρειες και το αρχηγείο της αστυνομίας...Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι πράκτορες της ICE των ΗΠΑ έρχονται μαζί με την αμερικανική αποστολή συνοδεύοντάς την».

Ωστόσο στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η σύνθεση της ομάδας ασφαλείας των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί στις ιταλικές αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:04ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Χαμάς θέλει να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση στη Γάζα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τουλάχιστον 6 νεκροί και 3 τραυματίες στη Ρουμανία

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τζαμαϊκανός ντράμερ Σλάι Ντάνμπαρ, θρύλος της ρέγκε

14:51ΚΟΣΜΟΣ

«Απόβαση» πρακτόρων της ICE στην Ιταλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες - «Δεν είναι καλοδεχούμενοι»

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης» | Το μήνυμα του «Αίαντα»

14:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Πώς θα επηρεάσουν την Αττική τα επερχόμενα κύματα κακοκαιρίας

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Ιταλού Στρατηγού Τελίνι στην Κακαβιά και η κατάληψη της Κέρκυρας από τους Ιταλούς του Μουσολίνι (1923)

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι νέες αμερικανικές προτεραιότητες στην αμυντική στρατηγική – Η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πέτρος Μάνταλος και «ΛεΜπρον Τζέιμς» Μουκουντί με εμφάνιση της μπασκετικής ομάδας! (βίντεο)

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Προστατευτικά μέτρα για τον περιορισμό του νερού στην οδό Μετσόβου

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΜΑ ΑΕ τιμήθηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο περιφερειακός λόγω εκτροπής νταλίκας

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις στα σχολεία λόγω πένθους

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική - Τι είπε για τα Ίμια που εξόργισε το προεδρείο

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα - σύζυγος Σκαμπαρδώνη: «Η αυλαία θα πέσει και τα παιδιά μας θα ψάχνουν τις μανάδες τους»

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA - Οι κύριες κατηγορίες

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ΠΟΥ για το ξέσπασμα του ιού Nipah στην Ινδία - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Βίντεο-ανάλυση καταγράφει καρέ-καρέ τα θανάσιμα λάθη των πρακτόρων - «Πού είναι το όπλο;»

14:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Η οικογένεια, ενωμένη, στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη» – Το μήνυμα της ΠΑΕ για το μπάσκετ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε τόσο καιρό υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα», λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην άσφαλτο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τουλάχιστον 6 νεκροί και 3 τραυματίες στη Ρουμανία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις στα σχολεία λόγω πένθους

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενής Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στο Newsbomb.gr: «Πριν λίγους μήνες η οικογένεια είχε γάμους και χαρές και τώρα...»

14:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική - Τι είπε για τα Ίμια που εξόργισε το προεδρείο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν - Βίντεο

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδελφή του και την έστειλε στο νοσοκομείο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεδομένη θεωρεί η Πυροσβεστική τη διαρροή προπανίου - Τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 34 κρατούμενοι και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί στο Mantoux

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Έχασε τον άντρα της, τώρα το παιδί της η μάνα της Έλενας», λέει συγχωριανός της Κατσαρού

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η Αναστασία δούλευε νύχτα γιατί ήταν νέα στη δουλειά, έκανε υπομονή για το ένσημο»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύζυγος και πεθερά την είχαν «φυλακισμένη» στο σπίτι - Την παρακολουθούσαν συνεχώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ