Γκρέγκορι Μποβίνο: Ο «σκληρός» της ICE φεύγει από τη Μινεάπολη - Γόνος Ιταλών μεταναστών

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, κορυφαίος αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης εγκαταλείπει τη Μινεάπολη, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μια αλλαγή πλεύσης από τον Λευκό Οίκο μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό και δεύτερου Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς το Σαββατοκύριακο. Καθώς ο διοικητής της συνοριακής περιπολίας Γκρέγκορι Μποβίνο αποχωρεί, φθάνει στην πόλη για να παραλάβει τη σκυτάλη, ο πιο μετριοπαθής για πολλούς «τσάρος» των συνόρων του Τραμπ, Τομ Χόμαν.

Ο ξαφνικός υποβιβασμός του Μποβίνο είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τις επιθετικές τακτικές της μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι το Σάββατο από πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας. Τους τελευταίους επτά μήνες, ο Μποβίνο ήταν το δημόσιο πρόσωπο μιας καταστολής της μετανάστευσης κατά κύριο λόγο σε Δημοκρατικές πόλεις.

Η Κρίστι Νόεμ και άλλοι αξιωματούχοι του Τραμπ έδωσαν στον Μποβίνο τον τίτλο του «διοικητή» και τον έστειλαν μαζί με τους μασκοφόρους συνοριακούς πράκτορές του στο Σικάγο , το Σάρλοτ, τη Νέα Ορλεάνη και στη συνέχεια στη Μινεάπολη. Ο Μποβίνο έγινε αστέρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του MAGA καθώς ταξίδευε σε όλη τη χώρα με το δικό του κινηματογραφικό συνεργείο και χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αντεπιτίθεται σε Δημοκρατικούς πολιτικούς και επικριτές στο διαδίκτυο. Οι βετεράνοι αξιωματούχοι της ICE και της CBP γίνονταν όλο και πιο ανήσυχοι καθώς ο Μποβίνο εργαζόταν εκτός της ιεραρχίας διοίκησης της υπηρεσίας του και φαινόταν να απολαμβάνει τον ρόλο του.

Το πρόσωπο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής

Στη Μινεάπολη, η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε τον Μποβίνο ως κύριο εκπρόσωπό της, προγραμματίζοντας καθημερινές συνεντεύξεις Τύπου όπου υπερασπιζόταν τις σκληρές τακτικές των πρακτόρων και επέρριπτε ευθύνη στους διαδηλωτές και τους τοπικούς αξιωματούχους.

Η απόφαση του Τραμπ να τον «αποσύρει» μπορεί να υποδηλώνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να αποκλιμακώσει την ένταση. Εκτός από την αλλαγή στην ηγεσία και τη μείωση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, υπήρξαν και άλλα σημάδια μιας μεταβαλλόμενης στρατηγικής από την κυβέρνηση Τραμπ τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με Δημοκρατικούς αξιωματούχους, σε μία αλλαγή τόνου μετά την επίθεση εναντίον τους το Σαββατοκύριακο. Απέφυγε μάλιστα τη γλώσσα που χρησιμοποίησαν ορισμένοι από τους κορυφαίους βοηθούς του, οι οποίοι προσπάθησαν να κατηγορήσουν τον Πρέτι για την τραγωδία του Σαββάτου.

Η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει πιέσεις από εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι έχουν ενωθεί με τους Δημοκρατικούς της αντιπολίτευσης ζητώντας εκτεταμένη έρευνα. Τη Δευτέρα, ένας Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη πολιτείας αποσύρθηκε από την εκλογική αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση επιβολής του νόμου στη Μινεσότα «ολοφάνερη καταστροφή». Αυτός ο υποψήφιος ήταν ο Κρις Μάντελ, δικηγόρος υπεράσπισης που παρείχε συμβουλές στον πράκτορα που νωρίτερα αυτόν τον μήνα πυροβόλησε και σκότωσε μία άλλη Αμερικανίδα στη Μινεάπολη, τη Ρενέ Γκουντ.

Ο Μποβίνο ηγούνταν της επιχείρησης όταν ο Πρέτι ενεπλάκη σε μια αντιπαράθεση που κατέληξε στον θανάσιμο πυροβολισμό του. Ο διοικητής ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι σκόπευε να «σφαγιάσει» ομοσπονδιακούς πράκτορες - μια δήλωση που έβγαλε πολλούς διαδηλωτές στους δρόμους. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν σε αυτοάμυνα αφότου ο Πρέτι, ο οποίος, όπως λένε, είχε πιστόλι, αντιστάθηκε στις προσπάθειές τους να τον αφοπλίσουν το Σάββατο.

Αυτόπτες μάρτυρες, τοπικοί αξιωματούχοι και η οικογένεια του θύματος αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή, επισημαίνοντας ότι ο Πρέτι κρατούσε τηλέφωνο στο χέρι του, όχι όπλο. Εν τω μεταξύ, οι γονείς του κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι διαδίδει «αηδιαστικά ψέματα» για το τι συνέβη. Δεν υπάρχει κανένα όπλο στο χέρι του Πρέτι, σύμφωνα με ανάλυση του διαθέσιμου βίντεο από το BBC.

«Βασικό μέλος της ομάδας Τραμπ και σπουδαίος Αμερικανός»

Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Μποβίνο είχε απολυθεί από τον ρόλο του, αλλά η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, το διέψευσε, λέγοντας ότι ο αρχηγός της Συνοριακής Περιπολίας ήταν «βασικό μέλος της ομάδας του προέδρου και ένας σπουδαίος Αμερικανός». Η ένταση και η απογοήτευση για την παρουσία ομοσπονδιακών αξιωματούχων παρέμειναν υψηλές στη Μινεάπολη τη Δευτέρα.«Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να εργαστούν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, φοβούνται», δήλωσε ο Τζορτζ Κορντέρο, κάτοικος του Σεντ Πολ, στη Μινεάπολη.

Μεγάλο μέρος της οργής στην πόλη και από πολιτικούς και από τις δύο πλευρές στράφηκε στον Μποβίνο και τους πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας, οι οποίοι εστάλησαν στη Μινεάπολη μαζί με πράκτορες της ICE κατόπιν εντολής του Τραμπ. Συνολικά, υπάρχουν περίπου 3.000 πράκτορες μετανάστευσης στην πόλη.

Η καταστολή του Τραμπ στη Μινεάπολη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, αφότου ορισμένοι Σομαλοί μετανάστες καταδικάστηκαν για μια μαζική απάτη σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η ευρύτερη πολιτεία της Μινεσότα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη κοινότητα Σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η ελπίδα, η ευχή και η απαίτηση του προέδρου είναι να τερματιστεί η αντίσταση και το χάος» στη Μινεάπολη.

To «ναζιστικό» παλτό

Mετανάστης τρίτης γενιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, o Μποβίνο γεννήθηκε στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του 1970 και μεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα. Οι προπαππούδες του μετανάστευσαν από την Καλαβρία στην Πενσυλβάνια το 1909. Ο πατέρας του, Μάικλ, είχε ένα μπαρ και το 1981, μεθυσμένος, τράκαρε το φορτηγό του στο αυτοκίνητο μιας γυναίκας, σκοτώνοντάς την. Δήλωσε ένοχος, εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών και στη συνέχεια αναγκάστηκε να πουλήσει το μπαρ, γεγονός που οδήγησε σε οικονομικές δυσκολίες για την οικογένεια.

Το ενδιαφέρον του για την επιβολή του νόμου διαμορφώθηκε νωρίς. Σε μια συνέντευξη πέρυσι, η αδερφή του Μποβίνο, Νάταλι, θυμήθηκε πόσο έντονα αντέδρασε στην τηλεοπτική σειρά The Border, η οποία επικεντρώθηκε στην Αμερικανική Συνοριακή Περίπολο. «Ο Γκρεγκ ήταν τόσο ενθουσιασμένος επειδή αγαπούσε τη σκληράδα και τις αξίες όλων αυτών των παλιών ανθρώπων», είπε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Times.

Over the weekend, Border Patrol official Greg Bovino paid a visit to the anti-ICE protests taking place in Minneapolis. Videos of Bovino in a long green trench coat, walking around with a gaggle of ICE agents flanking him, wagging his finger and yelling at no one in particular,… pic.twitter.com/sbhPpRxWlW — New York Magazine (@NYMag) January 22, 2026

«Μετά το είδε και ο υπάλληλος της Συνοριακής Περιπολίας ήταν εγκληματίας. Ο Γκρεγκ γύρισε σπίτι εξοργισμένος. Από τότε, είπε κάτι σαν, "Φίλε, θέλω να μπω στη Συνοριακή Περιπολία"». Ο Μποβίνο εντάχθηκε στην Συνοριακή Περίπολο των ΗΠΑ το 1996, ξεκινώντας την καριέρα του στο Ελ Πάσο του Τέξας, ένα βασικό κέντρο για την επιβολή των συνόρων. Κατά την επόμενη δεκαετία, ανέλαβε ηγετικές θέσεις σε όλες τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Αριζόνα και της Καλιφόρνια, και της Νέας Ορλεάνης στα νοτιοανατολικά. Πιο πρόσφατα, έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τον Ιανουάριο του 2026, φωτογραφίες του Μποβίνο να φοράει ένα πράσινο μακρύ παλτό προκάλεσαν σχόλια στο γερμανικό Τύπο οτι αγκάλιαζε τη «ναζιστική αισθητική». Ένα βίντεο από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που παρουσίαζε το παλτό του Μποβίνο ενέτεινε περαιτέρω τις συγκρίσεις στο τέλος του 2025. Το λαδί παλτό με τα ορειχάλκινα κουμπιά στο μήκος της γάμπας, το οποίο διαφέρει από τις στολές που φορούν πολλοί ομοσπονδιακοί πράκτορες, παράλληλα με το κοντό κούρεμα του, οδήγησε το Der Spiegel να γράψει ότι η εμφάνιση του Μποβίνο θύμιζε αξιωματικό των Ναζί. Ο ίδιος ο Μποβίνο έχει αρνηθεί σε συνεντεύξεις ότι σκόπευε να μεταφέρει ναζιστικά ή φασιστικά νοήματα και είπε ότι έχει στην κατοχή του το παλτό εδώ και πολλά χρόνια.

Διαβάστε επίσης