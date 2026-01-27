Μινεάπολη: Ξεκινά η αποχώρηση ομοσπονδιακών πρακτόρων μετά την επικοινωνία Φρέι - Τραμπ

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη (27/1) ξεκινά η αποχώρηση μέρους των ομοσπονδιακών πρακτόρων από την πόλη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γνωστοποίησε, ένας αδιευκρίνιστος αριθμός ομοσπονδιακών πρακτόρων που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας θα αρχίσει να αποσύρεται από τη Μινεάπολη. Οι επιχειρήσεις αυτές διεξήχθησαν σε κλίμα έντασης, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες, περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Κάποιοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να φεύγουν από την περιοχή από αύριο και θα συνεχίσω να πιέζω για την αποχώρηση και των υπολοίπων που εμπλέκονται σε αυτή την επιχείρηση», ανέφερε ο Φρέι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος είχε αποκαλύψει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, αφήνοντας να εννοηθεί πιθανή αλλαγή στάσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως προς τις επιχειρήσεις στη Μινεάπολη.

Για «μεγάλη πρόοδο» κάνει λόγο ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο» στις συζητήσεις τους. Σε ανάρτησή του, γνωστοποίησε επίσης ότι ο Τομ Χόμαν θα συναντηθεί με τον δήμαρχο την επόμενη ημέρα, προκειμένου να συνεχιστούν οι επαφές.

Ο Τομ Χόμαν, με πολυετή εμπειρία στις υπηρεσίες μετανάστευσης των ΗΠΑ, πηγαίνει Μινεάπολη με την ιδιότητα του εθνικού υπεύθυνου για τα σύνορα και την εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών, αναλαμβάνοντας ρόλο για τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις στην περιοχή και αναμένεται να συζητήσει τα επόμενα βήματα με τοπικούς αξιωματούχους όπως ο δήμαρχος.