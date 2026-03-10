Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και στον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Eyal Zamir, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε τρεις λόγους για το αίτημα αυτό, μεταξύ των οποίων ο στόχος να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, ο φόβος ότι οι επιθέσεις θα βλάψουν τον ιρανικό λαό και θα προκαλέσουν μαζικά αντίποινα από το Ιράν.

Απόψε, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νωρίτερα μια σειρά συνδυασμένων επιθέσεων σε «κομβικά κέντρα διοίκησης» που χρησιμοποιούν «πράκτορες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη και την πόλη Ταμπρίζ.

