Τζιν Χάκμαν: Κάτω από δέντρο χωρίς ταφόπλακα ο τάφος του - Τα παιδιά του μαλώνουν για την περιουσία

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του θρυλικού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, ο τάφος του σε ένα μικρό νεκροταφείο στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, κάτω από ένα δέντρο διακοσμημένο με κουδούνια ανέμου και κοχύλια, δεν έχει κανένα σημάδι αναγνώρισης, ή κάποιο στοιχείο για το ποιος είναι θαμμένος εκεί.

Gene Hackman and wife Betsy Arakawa's lonely resting place marked only by a conch shell...as his three children battle over his $90M fortune one year after their shocking deaths https://t.co/r0mLFrAgpA — Daily Mail US (@Daily_MailUS) March 9, 2026

Ο Χάκμαν, ο οποίος ήταν 95 ετών, και η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα, 65 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 26 Φεβρουαρίου 2025 από εργάτες συντήρησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αργότερα, η σύζυγός του, πιθανότατα πέθανε στις 11 ή 12 Φεβρουαρίου από ένα σπάνιο πνευμονικό σύνδρομο που προκλήθηκε από μόλυνση με τον ιό hantavirus - που συνήθως μεταφέρεται από τρωκτικά - ενώ ο Χάκμαν πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου από καρδιακή νόσο, με βάση πληροφορίες από τον βηματοδότη του και «προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ».

Δεδομένου του προχωρημένου σταδίου της νόσου Αλτσχάιμερ από την οποία έπασχε, ο γιατρός πρόσθεσε ότι μπορεί να μην γνώριζε τον θάνατο της συζύγου του.

Το ζευγάρι τάφηκε μαζί περίπου ένα μήνα αργότερα σε μια μυστική τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τα τρία παιδιά του: ο Κρίστοφερ (66), η Ελίζαμπεθ (64) και η Λέσλι (59).

Παρά την παρουσία τους στην κηδεία, δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» αποκαλύπτουν ότι ο Χάκμαν απέκλεισε τα τρία παιδιά του από τη διαθήκη του και ότι άφησε ολόκληρη την περιουσία του στη σύζυγό του.

Η διαθήκη της Αρακάουα επίσης δεν αναφέρει τα παιδιά του Χάκμαν και ζητά να μεταφερθούν τα περιουσιακά της στοιχεία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τώρα τα τρία παιδιά έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και ζητούν να αναγνωριστούν ως «ενδιαφερόμενο μέρος» στη διαδικασία κληρονομικής διαδοχής της περιουσίας του πατέρα τους, η οποία εκτιμάται σε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια.

