Τζιν Χάκμαν: Συνεχίζεται το «νομικό δράμα» για την περιουσία του, ύψους 80 εκατ. δολαρίων

Η τελευταία διαθήκη του Χάκμαν και τα δικαστικά έγγραφα για τους διαχειριστές της περιουσίας του

Newsbomb

Ο Τζιν Χάκμαν

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Τζιν Χάκμαν, το πολύκροτο νομικό δράμα με επίκεντρο την περιουσία του θρυλικού ηθοποιού, ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζεται.

Ο Χάκμαν και η σύζυγός του, Betsy Arakawa, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Σάντα Φε του Νέου Μεξικού στις 26 Φεβρουαρίου 2025. Η ημερομηνία θανάτου του ηθοποιού προσδιορίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η Arakawa έχασε τη ζωή της από μόλυνση hantavirus λίγες μέρες νωρίτερα, στις 11 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, η δικηγόρος Julia L. Peters υπέβαλε αίτηση στις 6 Μαρτίου 2025 για να οριστεί προσωπική εκπρόσωπος της περιουσίας του Χάκμαν. Τα έγγραφα εξηγούν ότι η Arakawa ήταν η πρώτη ορισμένη προσωπική εκπρόσωπος, ενώ ακολουθεί ο δικηγόρος του Χάκμαν, Michael G. Sutin και κατόπιν η Peters.

«Η Julia L. Peters έχει προτεραιότητα να διοριστεί ως προσωπική εκπρόσωπος λόγω των θανάτων της Betsy Arakawa Hackman και του Michel G. Sutin», αναφέρουν τα έγγραφα. «Η Julia L. Peters αποδέχεται τον διορισμό της ως προσωπική εκπρόσωπος».

Η τελευταία διαθήκη του Χάκμαν, που χρονολογείται από τις 7 Ιουνίου 2005 και θεωρείται από την Peters «έγκυρη», περιλαμβάνει αναφορές στα τρία παιδιά του από τον προηγούμενο γάμο του με τη Faye Maltese — Christopher, Elizabeth και Leslie — αλλά δεν τα ορίζει ως προσωπικούς εκπροσώπους.

Πριν από τον θάνατό του, ο Χάκμαν είχε δημιουργήσει δύο καταπιστεύματα: το Gene Hackman Living Trust και το GeBe Revocable Trust. Στις 17 Μαρτίου 2025, η Peters υπέβαλε αίτηση για να οριστεί η Avalon Trust, LLC — εταιρεία στην οποία η ίδια υπηρετεί ως Chief Counsel και εταίρος — ως διάδοχος διαχειριστής και των δύο καταπιστευμάτων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Avalon θεωρείται «η ιδανική για να υλοποιήσει δίκαια και με ακρίβεια τις τελευταίες επιθυμίες και οδηγίες του κ. Χάκμαν ».

Όσον αφορά τη δημιουργία δύο ξεχωριστών καταπιστευμάτων, ο νομικός ειδικός Gregory Doll εξήγησε στο Page Six ότι «τα καταπισετύματα χρησιμοποιούνται συχνά για την αποφυγή της διαδικασίας επικύρωσης διαθήκης και για να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικά».

«Ο καθοριστικός ρόλος σε κάθε καταπίστευμα είναι ο διαχειριστής — το πρόσωπο ή η εταιρεία που έχει τη νόμιμη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα εδώ φαίνεται να επικεντρώνεται στο ποιος είναι πλέον εξουσιοδοτημένος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο», πρόσθεσε.

Gene Hackman,Betsy Arakawa

Ο Gene Hackman και η σύζυγός του, Betsy Arakawa / AP

«Αυτό που υποστηρίζει η Avalon ενώπιον του δικαστηρίου είναι ότι βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία των trusts και ότι, αν ο Gene βρισκόταν εν ζωή, πιθανότατα θα συμφωνούσε. Η Avalon ζητά να διοριστεί προσωρινά ως διαχειρίστρια και των δύο καταπιστευμάτων, μέχρι να πραγματοποιηθεί νέα ακρόαση και να εξεταστούν όλα τα σχετικά στοιχεία».

Στις 20 Μαρτίου 2025, ο δικηγόρος Gregory W. MacKenzie κατέθεσε δήλωση παράστασης εκπροσωπώντας τα τρία παιδιά του Gene Hackman — τον Christopher, την Elizabeth και τη Leslie.

Ωστόσο, από τότε δεν κατατέθηκαν περαιτέρω έγγραφα εκ μέρους τους.

Ο Gregory Doll διευκρίνισε: «Το γεγονός ότι τα παιδιά του Gene όρισαν δικηγόρο για να τα εκπροσωπήσει πριν από έναν χρόνο είχε ως στόχο να λαμβάνει ο νομικός τους σύμβουλος ενημέρωση για κάθε εξέλιξη της υπόθεσης, ώστε να μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά τους εφόσον χρειαστεί. Το ότι δεν έχει κατατεθεί κανένα επιπλέον έγγραφο από τότε σημαίνει πιθανότατα πως δεν έχει προκύψει κάποιο ζήτημα που να προκαλεί ανησυχία στα παιδιά σχετικά με τον τρόπο που το δικαστήριο διαχειρίζεται την υπόθεση μέχρι σήμερα».

Ο Doll πρόσθεσε: «Φαίνεται πως, προς το παρόν, δεν αντιδρούν σε κάποια ενέργεια του δικαστηρίου. Απλώς επιθυμούν να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις, ώστε να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους εφόσον και όταν κριθεί απαραίτητο».

Την 1η Αυγούστου 2025, η Julia L. Peters κατέθεσε δικαστικά έγγραφα, αναφέροντας ότι «εργάζεται με επιμέλεια για την προετοιμασία της απογραφής και της αποτίμησης της περιουσίας του εκλιπόντος».

Στην τελευταία καταχώριση της υπόθεσης, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2025, η Peters δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στον Χάκμαν κατά τον χρόνο του θανάτου του.

