Τζιν Χάκμαν: Πωλείται η έπαυλη στη Σάντα Φε όπου πέθανε με τη σύζυγό του για 6 εκατ. δολάρια

Έναν χρόνο μετά τον θάνατό τους, το σπίτι όπου έζησαν και βρέθηκαν νεκροί, βγαίνει προς πώληση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τζιν Χάκμαν: Πωλείται η έπαυλη στη Σάντα Φε όπου πέθανε με τη σύζυγό του για 6 εκατ. δολάρια
2003 AP
H εντυπωσιακή έπαυλη του Τζιν Χάκμαν στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, έκτασης 53 στρεμμάτων βγήκε στην αγορά σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο ίδιος και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί εκεί.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το περιφραγμένο σπίτι των 12.000 τετραγωνικών ποδιών του ηθοποιού, όπου μαζί με τη σύζυγό του, Αρακάουα ζούσαν από τη δεκαετία του 1990, πωλείται στην τιμή των 6,25 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει καταχωρηθεί σε δημοπρασία από τη Sotheby's International Realty.

Gene Hackman

Το σπίτι του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του Μπέτσι Αρακαουά στη Σάντα Φε

(AP Photo/Roberto E. Rosales

Η έπαυλη των έξι υπνοδωματίων, που βρίσκεται σε μια περιφραγμένη κοινότητα, το The Summit, ακριβώς βόρεια του κέντρου της Σάντα Φε, περιλαμβάνει ένα γήπεδο γκολφ και ένα καλλιτεχνικό στούντιο.

Ο Χάκμαν δήλωσε στο Architectural Digest το 1990 ότι μαγεύτηκε από τη Σάντα Φε μετά τα γυρίσματα μερικών ταινιών εκεί. «Είχε ένα είδος μαγείας», είχε πει τότε. Ο ηθοποιός του French Connection συμμετείχε επίσης σε κάθε στάδιο της μεταμόρφωσης του σπιτιού όταν το αγόρασε.

Όλα τα προσωπικά αντικείμενα των Χάκμαν και Αρακάουα έχουν αφαιρεθεί από το ακίνητο και το σπίτι έχει σκηνοθετηθεί επαγγελματικά, σύμφωνα με την WSJ .

«Θα υπάρχουν ορισμένοι αγοραστές που απλώς θα είναι αντίθετοι στην αγορά ενός ακινήτου όπου έχει συμβεί θάνατος», δήλωσε η μεσίτρια ακινήτων στο πρακτορείο. «Υπάρχουν άλλοι αγοραστές για τους οποίους αυτό δεν έχει σημασία. Πουλάμε το ακίνητο με βάση τα πλεονεκτήματά του και όλα τα θετικά του».

Η κύρια κατοικία προσφέρει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, σαλόνι με εμφανή δοκάρια και βιβλιοθήκη όπου το ζευγάρι παρακολουθούσε ταινίες μαζί. Τόσο η κύρια κατοικία όσο και ο ξενώνας διαθέτουν τρία υπνοδωμάτια. Το ακίνητο διαθέτει επίσης στρέμματα δάσους, πισίνα και υδρομασάζ καλυμμένο με παγόδα.

Gene Hackman

Το σπίτι του Τζιν Χάκμαν στο Νέο Μεξικό

Associated Press

Το πωλητήριο έρχεται σχεδόν ένα χρόνο αφότου οι Χάκμαν και Αρακάουα βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι στις 26 Φεβρουαρίου 2025 σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με τις νεκροψίες που αποκάλυψαν και το χρονικό των θανάτων τους, η Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο από ιό hantavirus , έναν ιό που μοιάζει με γρίπη και συνδέεται με περιττώματα τρωκτικών.

Ο Χάκμαν πέθανε μια εβδομάδα αργότερα από έναν συνδυασμό σοβαρής καρδιακής νόσου, υψηλής αρτηριακής πίεσης και προχωρημένης νόσου Αλτσχάιμερ. Πιθανότατα ήταν επίσης στο σπίτι με το σώμα της συζύγου του για αρκετές ημέρες.

