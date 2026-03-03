Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης

Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν εξέλεξε τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως τον επόμενο Ανώτατο Ηγέτη, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσαν ενημερωμένες πηγές στο Iran International.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Σημειώνεται ότι, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά.

Η λύση της απομακρυσμένης σύγκλησης του οργάνου, που απαρτίζεται από 88 ανώτερους κληρικούς, ελήφθη μετά το πλήγμα του Ισραήλ στο κτίριο του Σώματος στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης.

Πώς θα κινηθεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λειτουργεί στη σκιά εδώ και χρόνια ως ανεπίσημος αναπληρωτής του πατέρα του και πιθανός διάδοχος. Ως γιος του Χαμενεΐ, φέρει νομιμότητα. Ως κάποιος που έχει διαχειριστεί το γραφείο και τα δίκτυα του πατέρα του για χρόνια, κατανοεί τους μηχανισμούς του συστήματος. Ως μια προσωπικότητα αποδεκτή από τους διοικητές του IRGC που θέλουν εκδίκηση για τους νεκρούς συναδέλφους του, θα έχει στρατιωτική υποστήριξη.

Σενάρια ήθελα το Ιράν να μετατρέπεται σε μια σαφή στρατιωτική δικτατορία και όχι σε μια θεοκρατία με στρατιωτικά χαρακτηριστικά, αν επικρατούσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, όπως και έγινε.

Τυπικά η κληρική διακυβέρνηση θα συνεχιστεί, αλλά η πραγματική εξουσία θα παραμείνβει στους διοικητές του IRGC, οι οποίοι θα αναδείξουν τον Χαμενεϊ τον νεότερο ως σύμβολο, ενώ λαμβάνουν αποφάσεις μέσω στρατιωτικών συμβουλίων.

Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας θα γίνει μόνιμο με εναλλασσόμενους στρατιωτικούς διοικητές να αντικαθιστούν τους πολιτικούς αξιωματούχους.

Το Ιράν επιδιώκει αυτό που οι διοικητές του IRGC περιγράφουν ως «ισχυρά χτυπήματα στο κουρασμένο στρατιωτικό σώμα του εχθρού», ενώ παράλληλα θα εδραιώνει τον εγχώριο έλεγχο μέσω εντατικής καταστολής.

