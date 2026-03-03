Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων
Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν διαβεβαιώνει πως δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μια βάση στο Ιράν που, όπως είπε, είχε ως στόχο την ανάπτυξη «απαραίτητων δυνατοτήτων» για πυρηνικά όπλα, χωρίς να παρέχει κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό αυτό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Αναφορές του ynetnews.com, κάνουν λόγο για μαχητικά αεροσκάφη που στόχευσαν το μυστικό συγκρότημα «Min-Zedai», μια υπόγεια εγκατάσταση όπου η ομάδα πυρηνικών όπλων του Ιράν λειτουργούσε υπό το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.
To Ιράν είναι έτοιμο για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.
«Έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε μια επιθετική άμυνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει προβλέψει (ο εχθρός) για αυτόν τον πόλεμο που επέβαλε», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ.
«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», τόνισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.