Ισραήλ: Έπληξε βάση στο Ιράν που σχετίζεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε μια βάση στο Ιράν που, όπως είπε, είχε ως στόχο την ανάπτυξη «απαραίτητων δυνατοτήτων» για πυρηνικά όπλα, χωρίς να παρέχει κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό αυτό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Αναφορές του ynetnews.com, κάνουν λόγο για μαχητικά αεροσκάφη που στόχευσαν το μυστικό συγκρότημα «Min-Zedai», μια υπόγεια εγκατάσταση όπου η ομάδα πυρηνικών όπλων του Ιράν λειτουργούσε υπό το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.

? NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT SITE STRUCK



The covert ‘Minzadehei’ compound was used by a group of nuclear scientists who operated to develop a key component for nuclear weapons.



Using intelligence, the IDF tracked the activities at this new location, removing a key component… pic.twitter.com/xwXQud49gN — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

? ارتش اسرائیل مجتمع محرمانه «مین‌ـزِدایی» را که رژیم تروریستی ایران در آن برای توسعه قابلیت‌های موردنیاز سلاح هسته‌ای فعالیت می‌کرد، هدف قرار داد pic.twitter.com/rWkLKywUYJ — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 3, 2026

Το Ιράν διαβεβαιώνει πως δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του

To Ιράν είναι έτοιμο για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε μια επιθετική άμυνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει προβλέψει (ο εχθρός) για αυτόν τον πόλεμο που επέβαλε», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ.

«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», τόνισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Διαβάστε επίσης