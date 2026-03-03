Καιρός αύριο: Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία με 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με την ΕΜΥ, με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 6 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στη Θράκη γενικά αίθριος και από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Ηπείρου το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος. Βαθμιαία αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

