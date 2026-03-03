ΓΕΣ: Παντελώς αβάσιμα τα «ψευδή» (fake) μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας»
Παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, τα SMS που γράφουν για «χορήγηση φύλλων πορείας».
Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΣ.
Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, όπως επισημαίνεται, διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
