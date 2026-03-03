Τραμπ: Το Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια στα στενά του Ορμούζ «εάν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, μιας βασικής πλωτής οδού από την οποία διέρχεται το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής κυκλοφορίας.

«Εάν χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσει να συνοδεύει δεξαμενόπλοια μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Τραμπ. «Ό,τι και να γίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ προς τον ΚΟΣΜΟ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΓΗ».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι διέταξε την Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης να παρέχει «ασφάλιση και εγγυήσεις πολιτικού κινδύνου» για την ασφάλεια όλου του θαλάσσιου εμπορίου που διασχίζει τον Κόλπο.

Αυτό έρχεται μετά την πτώση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών και την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας εν μέσω φόβων για παρατεταμένη διαταραχή που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης