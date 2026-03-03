Τραμπ: Εγώ ανάγκασα το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν - Επίθεση σε Ισπανία και Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν τον ανάγκασε το Ισραήλ να επιτεθούν μαζί στο Ιράν, αλλά μάλλον εγώ το ανάγκασα», ενώ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον ναυτικό, αεροπορία και αεράμυνα, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο μπροστά σε μια ομάδα δημοσιογράφων.

Όταν ερωτήθηκε αν τον ανάγκασε το Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν με ανάγκασε το Ισραήλ να επιτεθούμε στο Ιράν, μάλλον το ανάγκασα εγώ».

Μιλώντας για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα συστήματα του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ τις «έχουν εξουδετερώσει».

«Δεν έχουν ναυτικό. Έχει εξουδετερωθεί. Δεν έχουν αεροπορία. Έχει εξουδετερωθεί», τόνισε ο Τραμπ, ενώ πρόσθεσε: «Δεν έχουν αεράμυνα, έχει εξουδετερωθεί. Τα ραντάρ τους έχουν εξουδετερωθεί».

«Θα μας έκαναν επίθεση πρώτοι, ήμουν σίγουρος για αυτό»

Δημοσιογράφοι στο Οβάλ γραφείο ρώτησαν τον Τραμπ για το πώς πήρε την απόφαση να επιτεθεί στο Ιράν.

«Θα μας έκαναν επίθεση πρώτοι, ήμουν σίγουρος για αυτό... Δεν ήθελα να συμβεί αυτό», είπε.

Λέει ότι «ίσως να πίεσε το Ισραήλ» σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης, αλλά επαναλαμβάνει ότι «σχεδόν όλα όσα είχε το Ιράν, έχουν πλέον καταστραφεί».

NOW - Trump on his decision to go to war with Iran: "I thought we were going to have a situation where we were gonna be attacked. They were getting ready to attack Israel." pic.twitter.com/oYC3WZbtag — Disclose.tv (@disclosetv) March 3, 2026

«Διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών», τόνισε.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις το Σάββατο, ο Τραμπ έχει πει ότι το Ιράν «χτύπησε χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με τα τρέχοντα γεγονότα, κάτι που δείχνει το επίπεδο κακίας με το οποίο έχουμε να κάνουμε».

«Είναι απλά κακοί», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.

«Δεν είναι η πολιτική τους, είναι ολόκληρη η φιλοσοφία τους, είναι αισχρή. Έχουν μια πολύ κακιά ιδεολογία και κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν χρησιμοποιήσει».

.@POTUS on the Iranian regime: "These people are crazy — and if they had a nuclear weapon, they would've used it." pic.twitter.com/sNUmQTaPgx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 3, 2026

Το χειρότερο σενάριο για το Ιράν θα ήταν να αναλάβει την εξουσία κάποιος εξίσου κακός

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «το χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν «να αναλάβει την εξουσία της χώρας κάποιος εξίσου κακός με τον προηγούμενο».

«Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν θέλουμε να συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Από τους υποψηφίους που η κυβέρνηση είχε εξετάσει για την ηγεσία, ορισμένοι έχουν πεθάνει, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πολύ σύντομα, δεν θα γνωρίζουμε κανέναν (σ.σ. από τους πιθανούς υποψηφίους για την ηγεσία)».

«Μου φαίνεται ότι κάποιος από μέσα θα ήταν ίσως πιο κατάλληλος», πρότεινε ο Τραμπ. «Εύχομαι να υπάρχει κάποιος τέτοιος».

«Διακόπτουμε το εμπόριο με την Ισπανία, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί τους»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία» λόγω των δαπανών της για το ΝΑΤΟ, προσθέτοντας «δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί της».

Ο Τραμπ επικαλέστηκε την εξουσία του να επιβάλει εμπάργκο στην Ισπανία, βάσει της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την εξουσία του προέδρου να επιβάλλει δασμούς.

«Ωραίοι άνθρωποι οι Ισπανοί, αλλά δεν έχουν καλή ηγεσία», τόνισε, ενώ δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ ήθελαν να χρησιμοποιήσουν βάση της Ισπανίας «απλά θα πετούσαμε εκεί και θα την χρησιμοποιούσαμε, δεν θα μας το απαγόρευε κανείς».

NOW - Trump: "We're gonna cut off all trade with Spain, we don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/Zjm1zXflfu — Disclose.tv (@disclosetv) March 3, 2026

Τραμπ κατά Στάρμερ: «Δεν είναι και Ουίνστον Τσώρτσιλ»

Όταν ρωτήθηκε για τη γνώμη του σχετικά με τους ευρωπαίους συμμάχους, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι είναι ικανοποιημένος με μερικούς, αλλά όχι με όλους.

Αφού επέκρινε την Ισπανία, έστρεψε την προσοχή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με τη χώρα.

Μιλώντας για τον Κίρ Σταρμερ, είπε: «Δεν είναι και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ».

Donald Trump repeats his attack on Sir Keir Starmer, this time saying he is no "Churchill". pic.twitter.com/JPQsNu69Vi — Connor Stringer (@connor_stringer) March 3, 2026

Έκπληξη για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των γειτόνων του

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι χώρες που έχουν στοχοποιηθεί από το Ιράν εξεπλάγην από τις επιθέσεις και ότι και ο ίδιος έχει εκπλαγεί βλέποντας την Τεχεράνη να στρέφει τα πυρά της εναντίον των γειτόνων της.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι χτυπούν χώρες που είναι ουδέτερες. Ζούσαν μαζί για πολύ καιρό. ... Νομίζω ότι εξεπλάγησαν. Εγώ σίγουρα εξεπλάγην, και τώρα όλες αυτές οι χώρες πολεμούν εναντίον τους και πολεμούν σκληρά εναντίον τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν καταδεικνύουν «το επίπεδο κακίας με το οποίο έχουμε να κάνουμε — χτυπούν ανθρώπους που ήταν κάπως φιλικοί μαζί τους και με τους οποίους δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Χτυπούν επίσης μόνο πολιτικούς χώρους, ξενοδοχεία και πολυκατοικίες, ενώ εμείς τους χτυπάμε εκεί που κατάλληλο και τους χτυπάμε πολύ σκληρά».

Τραμπ: Η ιρανική κοινότητα στις ΗΠΑ είναι «ευχαριστημένη με αυτό που κάναμε»

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι η ιρανική κοινότητα στις ΗΠΑ είναι πραγματικά ευχαριστημένη με την αμερικανική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι μας ευχαρίστησαν. Το βλέπετε και στους δρόμους του Λος Άντζελες», λέει.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί εορτασμοί στο Λος Άντζελες, όπου μια μεγάλη ιρανική κοινότητα έχει εγκατασταθεί.

«Οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που κάναμε», λέει.

Τραμπ: Δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης των Αμερικανών στην Μέση Ανατολή γιατί «όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης για τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση εξελίχθηκε πολύ γρήγορα για να οργανωθούν εκ των προτέρων τέτοιες προσπάθειες.

«Αυτό συνέβη επειδή όλα έγιναν πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όταν ρωτήθηκε για τους χιλιάδες Αμερικανούς που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή και για το γιατί δεν υπήρχε σχέδιο εκκένωσης.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια στιγμή που οι ανησυχίες για την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών στην Μέση Ανατολή αυξάνονται.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει καλέσει τους Αμερικανούς σε όλη τη Μέση Ανατολή να «αναχωρήσουν τώρα» με εμπορικά μέσα. Είναι απίθανο η πλειοψηφία να μπορέσει να αναχωρήσει γρήγορα, καθώς πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους στην περιοχή.

Να τονιστεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει πτήσεις εκκένωσης για Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει η σύγκρουση με το Ιράν

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα αυξηθούν, καθώς οι ΗΠΑ παραμένουν εμπλεκόμενες στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά υποστήριξε ότι οι τιμές θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

«Πράγματι οι τιμές πετρελαίου είναι λίγο υψηλές, αλλά μόλις τελειώσει ο πόλεμος, αυτές οι τιμές θα πέσουν, πιστεύω, χαμηλότερα ακόμη και από πριν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Μερτς: Συμφωνεί με τον Τραμπ όσον αφορά την «απομάκρυνση του αισχρού καθεστώτος στο Ιράν»

«Συμφωνούμε όσον αφορά την απομάκρυνση αυτού του αισχρού καθεστώτος της Τεχεράνης. Και θα συζητήσουμε για το τι θα συμβεί μετά», δήλωσε ο Μερτς, καθισμένος δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πριν από την συνάντηση τους στο Οβάλ Γραφείο.

«Όλοι ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Μερτς. «Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός κάνουν τα σωστά πράγματα για να τερματίσουν αυτό το καθεστώς και να εγκατασταθεί μια νέα κυβέρνηση, που θα επαναφέρει την ειρήνη και την ελευθερία».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει διάφορες εξηγήσεις για την απόφασή της να επιτεθεί στο Ιράν, αναφέροντας τόσο μια «επικείμενη απειλή» για τις ΗΠΑ όσο και την άμυνα ενάντια στον κίνδυνο κατασκευής πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον ιρανικό λαό να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας του και υπονόησε ότι έχει κάποιους διαδόχους στο μυαλό του, ακόμη και αν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δηλώνουν ότι ο πόλεμος δεν έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος.

Στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη, ο Μερτς είπε επίσης ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, η οποία, πρόσθεσε, «θα ήθελε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό». Ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται επίσης στην ατζέντα των συζητήσεων τους.

