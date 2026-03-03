Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη δύο θυμάτων των Τεμπών

Μία συγκλονιστική τοιχογραφία κοσμεί εδώ και λίγα 24ωρα το 1ο ΓΕΛ Ελευθέριου Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη.

Η τοιχογραφία είναι αφιερωμένη σε δύο από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Στον 15χρονο τότε Παναγιώτη Μπουρναζή και τον πατέρα του που έχασαν τη ζωή τους μαζί με 55 ακόμη άτομα στη μοιραία σύγκρουση.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημιουργός του γκράφιτι Μάριος Σιμόπουλος, οι συμμαθητές και φίλοι του, έχοντας εξασφαλίσει την σχετική άδεια από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, θέλησαν με αυτή την τοιχογραφία στο 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού όπου θα ήταν μαθητής σήμερα, να μην ξεχάσει κανένας τον Παναγιώτη, τον πατέρα του αλλά και τα υπόλοιπα 55 θύματα εκείνης της βραδιάς, κρατώντας τη μνήμη τους ζωντανή.

Η τοιχογραφία απεικονίζει έναν πατέρα να κρατάει τον γιο του από το χέρι και να περπατούν πάνω σε σιδηροδρομικές ράγες ενώ ένα ρολόι δείχνει την ώρα που σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από την συγκλονιστική τοιχογραφία:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μάριου Σιμόπουλου:

«Μία τοιχογραφία αφιερωμένη στον δεκαπεντάχρονο τότε Παναγιώτη Μπουρνάζη και τον πατέρα του που ήταν επιβαίνοντες στο βαγόνι των Τεμπών εκείνη την μοιραία νύχτα.

Οι συμμαθητές και φίλοι του Παναγιώτη, έχοντας εξασφαλίσει την σχετική άδεια από τον Δήμο Κορδελιού Θέλησαν να κρατήσουν την μνήμη του Παναγιώτη ζωντανή και θέλησαν με αυτή την τοιχογραφία στο 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιου όπου θα ήταν μαθητής σήμερα, να μην ξεχάσει κανένας τον Παναγιώτη, τον πατέρα του αλλά και τα υπόλοιπα 55 θύματα εκείνης της βραδιάς».

