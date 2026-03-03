Βόλος: Μητέρα δώρισε απινιδωτές σε δύο σχολεία στη μνήμη του γιου της που πέθανε από ανακοπή

Πράξη ζωής από μητέρα στον Βόλο, η οποία αποφάσισε να δωρίσει στη μνήμη του γιου της -που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών από ανακοπή καρδιάς - δύο απινιδωτές στα σχολεία όπου είχε φοιτήσει το παιδί της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, τους δύο απινιδωτές, παρέδωσε στους διευθυντές και σε μαθητές σχολείων, ο εκπρόσωπος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, Βασίλης Ηλιόπουλος, για λογαριασμό της δωρήτριας, η οποία θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της. Οι δύο απινιδωτές, θα τοποθετηθούν στο 9ο Γυμνάσιο Βόλου και θα εξυπηρετούν όλο το συγκρότημα Μουρτζούκου και στο 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας και θα εξυπηρετούν αντίστοιχα όλο το συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, δύο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα που αριθμούν περί τους 1.500 μαθητές.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος, η μητέρα τον είχε προσεγγίσει λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την πρόθεσή της να κάνει ένα δώρο ζωής στα σχολεία που φοίτησε ο γιος της. Εχασε το παλικάρι της, από ανακοπή καρδιάς, πριν από τρία χρόνια, και θεώρησε σωστό να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δωρεά στη μνήμη του. «Στόχος της είναι με την κατάλληλη εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, αυτοί οι δύο απινιδωτές να σώσουν αν χρειαστεί ανθρώπινες ζωές», ανέφερε στην τελετή παράδοσης – παραλαβής που έγινε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο κ. Ηλιόπουλος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπειρία, όταν δύο φορές κατάφερε να σώσει δύο ανθρώπους τονίζοντας τη σημασία όχι απλώς της ύπαρξης των απινιδωτών αλλά και της εκπαίδευσης των πολιτών στη χρήση τους.

Πηγή: taxydromos.gr

«Η δωρεά είναι εξέχουσας σημασίας. Οι πρώτες βοήθειες σώζουν ζωές. Ολοι μας έχουμε δει πόσο σημαντική ήταν η παροχή, σε έκτακτες καταστάσεις, πρώτων βοηθειών από ανθρώπους που γνωρίζουν, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ», ανέφερε η διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Αγάπη Κουτσοκώστα, η οποία έχει προγραμματίσει δράσεις εκπαίδευσης των μαθητών σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο του σχολικού συγκροτήματος, που υποστηρίζει τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας.

Τον ανώνυμο δωρητή ευχαρίστησε με τη σειρά του και ο διευθυντής του 9ου Γυμνασίου Βόλου, Δημήτρης Τσουλκανάκης, μιλώντας για μία κίνηση που σπανίζει στις μέρες μας. «Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σώσει ζωές. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα χρειαστεί για να συμβάλει στο να μείνει ένας άνθρωπος στη ζωή», σημείωσε.

Πηγή: taxydromos.gr

«Βλέπουμε καθημερινά πολλά συμβάντα. Γι’ αυτό ο απινιδωτής είναι σημαντικός, αν και θα χρειαστούμε ανάλογη εκπαίδευση για να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται», σημείωσε η μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Βασιλική Τσιούφη.

Τέλος η μαθήτρια του 9ου Γυμνασίου Βόλου Νταϊάνα Στεργίου ευχαρίστησε επίσης για τη δωρεά. «Η κίνηση αυτή αποδεικνύει την έμπρακτη αλληλεγγύη του δωρητή και την αγάπη του στον συνάνθρωπο, γιατί το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή», τόνισε.

Διαβάστε επίσης