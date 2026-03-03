Βόλος: Μητέρα δώρισε απινιδωτές σε δύο σχολεία στη μνήμη του γιου της που πέθανε από ανακοπή

Πράξη ζωής από μητέρα 34χρονου που έφυγε από τη ζωή από καρδιακή ανακοπή

Newsbomb

Βόλος: Μητέρα δώρισε απινιδωτές σε δύο σχολεία στη μνήμη του γιου της που πέθανε από ανακοπή
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πράξη ζωής από μητέρα στον Βόλο, η οποία αποφάσισε να δωρίσει στη μνήμη του γιου της -που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών από ανακοπή καρδιάς - δύο απινιδωτές στα σχολεία όπου είχε φοιτήσει το παιδί της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, τους δύο απινιδωτές, παρέδωσε στους διευθυντές και σε μαθητές σχολείων, ο εκπρόσωπος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, Βασίλης Ηλιόπουλος, για λογαριασμό της δωρήτριας, η οποία θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της. Οι δύο απινιδωτές, θα τοποθετηθούν στο 9ο Γυμνάσιο Βόλου και θα εξυπηρετούν όλο το συγκρότημα Μουρτζούκου και στο 2ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας και θα εξυπηρετούν αντίστοιχα όλο το συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, δύο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα που αριθμούν περί τους 1.500 μαθητές.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος, η μητέρα τον είχε προσεγγίσει λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την πρόθεσή της να κάνει ένα δώρο ζωής στα σχολεία που φοίτησε ο γιος της. Εχασε το παλικάρι της, από ανακοπή καρδιάς, πριν από τρία χρόνια, και θεώρησε σωστό να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δωρεά στη μνήμη του. «Στόχος της είναι με την κατάλληλη εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών, αυτοί οι δύο απινιδωτές να σώσουν αν χρειαστεί ανθρώπινες ζωές», ανέφερε στην τελετή παράδοσης – παραλαβής που έγινε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ο κ. Ηλιόπουλος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπειρία, όταν δύο φορές κατάφερε να σώσει δύο ανθρώπους τονίζοντας τη σημασία όχι απλώς της ύπαρξης των απινιδωτών αλλά και της εκπαίδευσης των πολιτών στη χρήση τους.

volos-apinidotes.jpg

Πηγή: taxydromos.gr

«Η δωρεά είναι εξέχουσας σημασίας. Οι πρώτες βοήθειες σώζουν ζωές. Ολοι μας έχουμε δει πόσο σημαντική ήταν η παροχή, σε έκτακτες καταστάσεις, πρώτων βοηθειών από ανθρώπους που γνωρίζουν, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ», ανέφερε η διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Αγάπη Κουτσοκώστα, η οποία έχει προγραμματίσει δράσεις εκπαίδευσης των μαθητών σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο του σχολικού συγκροτήματος, που υποστηρίζει τον Τομέα Υγείας Πρόνοιας.

Τον ανώνυμο δωρητή ευχαρίστησε με τη σειρά του και ο διευθυντής του 9ου Γυμνασίου Βόλου, Δημήτρης Τσουλκανάκης, μιλώντας για μία κίνηση που σπανίζει στις μέρες μας. «Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σώσει ζωές. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα χρειαστεί για να συμβάλει στο να μείνει ένας άνθρωπος στη ζωή», σημείωσε.

apinidotes.jpg

Πηγή: taxydromos.gr

«Βλέπουμε καθημερινά πολλά συμβάντα. Γι’ αυτό ο απινιδωτής είναι σημαντικός, αν και θα χρειαστούμε ανάλογη εκπαίδευση για να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται», σημείωσε η μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, Βασιλική Τσιούφη.

Τέλος η μαθήτρια του 9ου Γυμνασίου Βόλου Νταϊάνα Στεργίου ευχαρίστησε επίσης για τη δωρεά. «Η κίνηση αυτή αποδεικνύει την έμπρακτη αλληλεγγύη του δωρητή και την αγάπη του στον συνάνθρωπο, γιατί το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του ΠΟΥ Hans Kluge στο Μέγαρο Μαξίμου

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μητέρα δώρισε απινιδωτές σε δύο σχολεία στη μνήμη του γιου της που πέθανε από ανακοπή

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Εργάτες σε σκαλωσιά βλέπουν από κάτω τους κτίριο να έχει χτυπηθεί από πύραυλο - Βίντεο

18:03LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι κόρη μου αυτο; Αφού δεν έχει μάνα»

18:00LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας - επόμενα επεισόδια: Εκτός ορίων η Σοφία - Σε ποιους επιτίθεται

17:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Χάος πριν από το GP της Αυστραλίας – Σχεδόν 1000 μέλη ομάδων παραμένουν «μπλοκαρισμένοι»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: «Ράλι» τιμών για χρυσό και ασήμι - Πιέσεις και στα ευρωπαϊκά νομίσματα

17:43LIFESTYLE

Ο ηθοποιός Bruce Campbell αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο - «Περιμένω να ζήσω αρκετά ακόμη»

17:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σύμβαση 717: Στις 24 Απριλίου η συνέχεια της δίκης των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας

17:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οριστικό! Μετακομίζουν μέχρι το τέλος της σεζόν Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι

17:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε λήγει η προθεσμία

17:21ΚΟΣΜΟΣ

El Pais: Γαλλία και Ελλάδα στέλνουν φρεγάτες στην Κύπρο - Τι εξετάζει το Ηνωμένο Βασίλειο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις

17:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη! Από Τρίτη 28 Απριλίου στο Θέατρο Radio City

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Σε χρυσό φέρετρο ενταφιάστηκε ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών, El Mencho

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισοπεδώθηκε κτίριο στο Κομ του Ιράν που συνεδρίαζαν για εκλογή διαδόχου του Χαμενεϊ από βομβαρδισμό ΗΠΑ και Ισραήλ - Βίντεο

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν - Αφγανιστάν: Νεκροί 67 Αφγανοί στρατιώτες, ισχυρίζεται το Ισλαμαμπάντ - Απορρίπτει τον ισχυρισμό η Καμπούλ

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Sky express: Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως Δευτέρα 9 Μαρτίου

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Σε μοναστήρι βρήκαν καταφύγιο κάτοικοι του Ακρωτηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισοπεδώθηκε κτίριο στο Κομ του Ιράν που συνεδρίαζαν για εκλογή διαδόχου του Χαμενεϊ από βομβαρδισμό ΗΠΑ και Ισραήλ - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Γενικευμένη σύρραξη: Δημοσίευμα ότι το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία - Τι απαντάει η Ντόχα

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Ιράν χτυπάει τους πλούσιους Άραβες γείτονές του - «Ξύπνησαν θυμωμένοι με τις ΗΠΑ και κοιμήθηκαν εξοργισμένοι με το Ιράν»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Κάτοικος απειλεί τον πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε στο Κουβέιτ, νομίζοντας ότι είναι Ιρανός

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη για τον απεγκλωβισμό των ναυτικών από τη Μέση Ανατολή

16:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λέρος: Ελεύθερος αφέθηκε ο 17χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του κατά τη διάρκεια καβγά

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

18:03LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι κόρη μου αυτο; Αφού δεν έχει μάνα»

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Σε χρυσό φέρετρο ενταφιάστηκε ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών, El Mencho

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ