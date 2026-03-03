ΠΝΟ: 24ωρη απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη για τον απεγκλωβισμό των ναυτικών από τη Μέση Ανατολή

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη για τον απεγκλωβισμό των ναυτικών από τη Μέση Ανατολή
Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία όλων των κατηγοριών την Πέμπτη, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον απεγκλωβισμό Ελλήνων ναυτικών.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου και θα λήξει στις 24:00 τα μεσάνυχτα καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η διοίκηση της ΠΝΟ, σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια την οποία έχει καταγγείλει και με επιστολή, ότι «εταιρεία σε συνεννόηση με την κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος».

Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξή της ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

