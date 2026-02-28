Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Δημήτρης Δρίζος

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ
INTIME NEWS
«Παραλύει» η χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της τρίτης επετείου από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήρια και μαζικές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως:

  • Ηράκλειο
  • Πάτρα
  • Χανιά
  • Βόλο
  • Λιβαδειά
  • Κατερίνη
  • Αλεξανδρούπολη
  • Βέροια
  • Γρεβενά
  • Δράμα
  • Καλαμάτα
  • Κιλκίς

Απεργίες και στάσεις εργασίας σε όλη τη χώρα

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η απεργία αφορά όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εργάζονται το συγκεκριμένο Σάββατο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και τονίζει ότι η πραγματική δικαίωση για τα θύματα «θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων και της συστηματικής απαξίωσης των δημόσιων υποδομών».

Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό «παρών» στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε άλλες πόλεις της χώρας.

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν ανακοινώσει και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Χανίων, Ηρακλείου. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καλεί σε καθολικό κλείσιμο εργοταξίων, ενώ 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει προκηρύξει και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

«Το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, στις ταχυμεταφορές, στη φύλαξη και την καθαριότητα, συμμετέχουμε καθολικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων!», τονίζει η Ομοσπονδία.

Στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρισμού, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου, με συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας ως μέρος της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας επισημαίνει πως «δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών», ενώ κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη.

«Στις 28 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας και συμμετέχουμε μαζικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα, για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρει στο κάλεσμά της, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ).

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθύνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.

Τι ισχύει με τα ΜΜΜ

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Σαββάτου συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό, ηλεκτρικός και τραμ) πραγματοποιώντας στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9:00 το πρωί.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας και στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου -όπως επισημαίνουν- να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Xωρίς πλοία και τρένα το Σάββατο

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28ης Φεβρουαρίου σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας λόγω της απεργίας που έχει προκηρυχθεί για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στην ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρεται: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο, έλαβε και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει.

Η ώρα έναρξης της απεργίας θα είναι 00.01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συνάδελφους μας αλλά και στους συνάνθρωπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.

Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ.», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ημέρες κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών, με κεντρικό αίτημα την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και την απονομή Δικαιοσύνης.

Κλειστά τα θέατρα

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) συμμετέχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις τις 28ης Φεβρουαρίου 2026 και στο πλαίσιο ευρύτερων διεκδικήσεων για τα εργασιακά δικαιώματα των ηθοποιών.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των θεάτρων σε όλη τη χώρα, με πολλές παραστάσεις να μην πραγματοποιούνται, ενώ οι ηθοποιοί καλούν σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, τονίζοντας την ανάγκη για δικαίωση των θυμάτων και για ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

