Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

Η υπόθεση της 16χρονης Λόρας, της μαθήτριας που εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ρίου στην Πάτρα στις αρχές Ιανουαρίου, λαμβάνει πλέον διαστάσεις ενός πολύπλοκου αστυνομικού και κοινωνικού θρίλερ, με το οποίο ασχολήθηκε και χθες η Αγγελική Νικολούλη στο «Φως στο Τούνελ».

Μετά από 50 ημέρες πλήρους συσκότισης, όπως εξήγησε ο Τηλέμαχος Μπενετάτος, δικηγόρος της οικογένιας της Λόρας, η ανήλικη εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, σε δομή προστασίας νέων στο Βερολίνο. Η εξέλιξη αυτή έθεσε τέλος στην αγωνία για τη ζωή της, ωστόσο άνοιξε έναν τεράστιο κύκλο ερευνών για το πώς ένα παιδί αυτής της ηλικίας κατάφερε να κινηθεί με τέτοια ακρίβεια κάτω από το ραντάρ των αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, η φυγή της δεν ήταν μια παρορμητική κίνηση, αλλά μια μεθοδικά οργανωμένη επιχείρηση με διεθνείς προεκτάσεις.

Το δρομολόγιο της απόδρασης και τα ψεύτικα στοιχεία

Η Λώρα ταξίδεψε από την Ελλάδα για τη Φραγκφούρτη με πτήση της Lufthansa την ίδια κιόλας ημέρα της εξαφάνισής της. Η οργάνωση της φυγής της προκαλεί εντύπωση, καθώς περιλάμβανε τη χρήση ταξί για τη μεταφορά της στο αεροδρόμιο, όπου μάλιστα ο οδηγός την άκουσε να μιλά στα ρωσικά στο κινητό της τηλέφωνο.

Όμως, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η χρήση ψεύτικων στοιχείων. Η 16χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστή ταυτότητα ή να δήλωνε ψευδή ονόματα τόσο κατά τη διαμονή της σε άγνωστα σπίτια στη Γερμανία όσο και κατά την είσοδό της στη δομή του Βερολίνου. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το περιβάλλον που τη φιλοξένησε όλο αυτό το διάστημα, καθώς θεωρείται βέβαιο πως δεν διέμενε σε εξωτερικούς χώρους, αλλά είχε εξασφαλίσει στέγη και τροφή, πιθανόν μέσω ατόμων που γνώριζε από το παρελθόν της στη Γερμανία.

Η έρευνα της Ασφάλειας και το «σκοτεινό» δίκτυο υποστήριξης

Η γερμανική αστυνομία εμφανίζεται πλέον πεπεισμένη πως η Λώρα δεν έδρασε μόνη της. Η διαπίστωση ότι κάποιος τη βοήθησε να διαφύγει από την Ελλάδα και στη συνέχεια να επιβιώσει στη Γερμανία για σχεδόν δύο μήνες, αποτελεί το κεντρικό σημείο της ανάκρισης. Την ίδια ώρα, στην Πάτρα, η Ασφάλεια εμπλουτίζει τη δικογραφία με βιντεοληπτικό υλικό και ψηφιακά πειστήρια που εντοπίστηκαν στο email της ανήλικης με τη συνδρομή ειδικών ψηφιακής εγκληματολογίας. Οι αστυνομικοί αναζητούν τα πρόσωπα που ενδεχομένως την καθοδήγησαν ή την έπεισαν να ακολουθήσει αυτό το επικίνδυνο μονοπάτι. Η οργάνωση είναι τέτοια που παραπέμπει σε άτομα με γνώσεις για το πώς μπορεί ένας ανήλικος να ταξιδέψει και να κρυφτεί, αποφεύγοντας τους ελέγχους των αεροπορικών εταιρειών και των συνοριακών αρχών.

Η άρνηση επιστροφής και το «τείχος» των κοινωνικών υπηρεσιών



Όπως εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας στο «Τούνελ», σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο πατέρας της από τις γερμανικές αρχές, η Λώρα δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η ίδια επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, δυσκολίες με τη γλώσσα και το σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως η ζωή της ανήκει στη χώρα όπου μεγάλωσε. Αυτή η δήλωση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα αυστηρό πρωτόκολλο προστασίας από τις γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες (Jugendamt).

Οι αρμόδιοι φορείς έχουν αποκλείσει την επικοινωνία των γονέων με το παιδί, προκειμένου να προηγηθεί ενδελεχής παιδοψυχιατρική και κοινωνική αξιολόγηση. Η γερμανική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτές τις περιπτώσεις: αν κριθεί ότι το συμφέρον της ανήλικης επιβάλλει την παραμονή της στη δομή, η Λώρα ενδέχεται να μην επιστρέψει στην οικογένειά της μέχρι να ενηλικιωθεί.



Παρά την ανακούφιση που έφερε ο εντοπισμός της, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, σκληρή πραγματικότητα. Η ψυχική υγεία της 16χρονης τίθεται πλέον ως απόλυτη προτεραιότητα, με τους γονείς να δηλώνουν έτοιμοι να σεβαστούν τις αποφάσεις της, αρκεί εκείνη να είναι ασφαλής. Τις επόμενες ημέρες, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις σε πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην εξαφάνιση. Η υπόθεση της Λώρας παραμένει ένα ανοιχτό μάθημα για τις δυσκολίες της εφηβικής μετάβασης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν ένα παιδί νιώθει αποκομμένο από το περιβάλλον του.

