Πέθανε η χορεύτρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός Καίτη Βουτσάκη

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Καίτη Βουτσάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, 27 Φεβρουαρίου. Την απώλειά της γνωστοποίησε μέσω social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας την με λόγια συγκίνησης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαδρομή της στον καλλιτεχνικό χώρο, θυμίζοντας τη μακρόχρονη παρουσία της ως χορεύτρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός, σε μια εποχή όπου το θέατρο και τα μουσικά θεάματα γνώριζαν ιδιαίτερη άνθηση.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η ίδια δε βρισκόταν πλέον στη ζωή, καθώς είχε επιλέξει να απομακρυνθεί πλήρως από τη δημοσιότητα και να ζει μακριά από τα φώτα.

Η απουσία της από τον δημόσιο βίο είχε οδηγήσει πολλούς σε λανθασμένα συμπεράσματα, μέχρι τη σημερινή επίσημη επιβεβαίωση της δυσάρεστης είδησης.

Η Καίτη Βουτσάκη αφήνει πίσω της μια πορεία γεμάτη καλλιτεχνικές στιγμές και συνεργασίες, που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάματος.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«..Εφυγε. σήμερα απο την ζωή μια γυναικα-θρυλος που δυστυχώς το.πέρασμα του πανδαματορα χρόνου την εκανε να ξεχαστεί απο τις νεώτερες γενιές.. Η σπουδαια Ελληνίδα της Αλεξάνδρειας (γεννημένη το 1927) Καιτη Βουτσάκη με την πλούσια ιστορία που μεσουράνησε στην Αιγυπτο και τον Αιγυπτιακο κινηματογράφο ως ηθοποιός και χορεύτρια κι αργότερα με τον διωγμό των Ελληνων απο την Αιγυπτο εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και δούλεψε εδώ στο θέατρο και τον κινηματογράφο ως χορεύτρια του οριενταλ. Στην Αιγυπτο ήταν γνωστή ως Kitty . Πολλοί την θεωρουσαν νεκρή εδώ και χρονια, δεν εμφανιζοταν πουθενά, όμως το ΤΑΣΕΗ μέσω του μέλους μας και παλιού συναδελφου Γιαννη Χριστόπουλου , που τον ευχαριστούμε για ολη του την προσφορα,την είχε εντοπίσει εκει που ζούσε αθόρυβα με τις αναμνήσεις της. Επι χρόνια οι Πρεσβειες των Αραβικών κρατών την αναζητουσαν μεσω του ΤΑΣΕΗ. Στο ετήσιο θεατρικό ημερολόγιο του 2020 με θέμα τους Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού την είχαμε τιμήσει με μεγάλο αφιέρωμα.. Στα 96 της εφυγε αφήνοντας πίσω της πλούσιο υλικό στο youtube ... Αναζητήστε την για να θαυμασετε ένα μεγάλο ταλέντο και.μια άλλη εποχή ..»