MEGA: Ανάβουν οι μηχανές για την επόμενη χρονιά

Το Μεγάλο κανάλι ετοιμάζει ήδη το πρόγραμμα στη βραδινή ζώνη

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

MEGA: Ανάβουν οι μηχανές για την επόμενη χρονιά
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν έδωσε ένα καλό μάθημα στα στελέχη των καναλιών: ο χρόνος είναι χρήμα και ο σωστός προγραμματισμός μπορεί να κάνει τη διαφορά στην κούρσα της τηλεθέασης. Έτσι το MEGA, θέλοντας να κάνει ένα ολικό ρεκτιφιέ τη νέα χρονιά στη βραδινή ζώνη, αρχίζει να «κλειδώνει» τις παραγωγές μυθοπλασίας με all star cast και σπουδαίους συντελεστές.

Με τα σίριαλ «Γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο» να αποχαιρετούν φέτος, ήδη οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου σχεδιάζουν το επόμενο βήμα τους. Η σειρά «Μπλε Ώρες» θα βγει στον αέρα του χρόνου και πρόκειται για μία δραματική-αστυνομική παραγωγή. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε Πήλιο, Τσαγκαράδα και Σποράδες, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι στο καστ θα δούμε πρωταγωνιστές και από τη «Γη της ελιάς».

andreas-gewrgioy.webp

Στο MEGA αναμένεται να μεταφερθεί το βιβλίο του Μένιου Σακελλαροπούλου, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», που θα μας ταξιδέψει στην Κρήτη. Σύμφωνα με την υπόθεση του μυθιστορήματος: «Εκεί κοντά στον Ψηλορείτη, απ’ όπου μπορούσαν να δουν με το καθάριο βλέμμα τους το πέταγμα των σταυραετών και το αντάριασμα τ’ ουρανού, εκεί στα ευλογημένα κι άπαρτα χώματα, ο Μανούσος κι ο Σήφης ένωσαν το αίμα τους για να γίνουν σταυραδέλφια ως τον θάνατο. Μεγάλωσαν σαν αληθινά αδέλφια, μέχρι που μπήκε στη ζωή τους η Μαρκέλλα, ένα σαγηνευτικό πλάσμα με μάτια γαλανά σαν τα βαθιά νερά του πελάγου, που έκανε τις καρδιές ν’ αναστενάζουν σαν τη λύρα που φουντώνει. Οι ζωές τους περιπλέχτηκαν και το πάθος πυρπόλησε την ύπαρξή τους σαν τη δυνατή ρακή που καίει τα σωθικά. Οι φλόγες θέριεψαν μέσα τους και τα όνειρα έγιναν εφιάλτες. Κι όταν η Μαρκέλλα αποφάσισε να ακολουθήσει μόνη της το νήμα της δικής της ύπαρξης, κόβοντας τα δεσμά που την ένωναν με το παρελθόν, το κουβάρι έγινε κόμπος, με εξέλιξη σοκαριστική... Αθώο και ένοχο αίμα ενώθηκαν ξανά στα δυο περήφανα μαύρα πουκάμισα».

kampingk.jpg


Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι έχουν ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους και, πλέον, έχουν μπει στο σετ… για τη νέα τηλεοπτική δουλειά που θα συζητηθεί. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

maria-naypliwtoy.png

Η αρχική λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, ολοκληρώνεται με το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της. Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, που αναμένεται να απογειώσουν την κάθε σκηνή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

07:10LIFESTYLE

MEGA: Ανάβουν οι μηχανές για την επόμενη χρονιά

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση για το Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο και τα πλαστά στοιχεία- Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για επέτειο Τεμπών: Η αλήθεια θα λάμψει από την Δικαιοσύνη - Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη δήλωσή του

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη τρία χρόνια μετά: Το χρονικό της τραγωδίας, οι παραιτήσεις, οι έρευνες και τα συλλαλητήρια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

05:34ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Καλεί σε αποκλιμάκωση μεταξύ Πακιστάν - Αφγανιστάν

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21:Ανοικτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

04:43ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Νίκη για τον Μιλέι στο κοινοβούλιο - Πέρασε η εργατική μεταρρύθμιση

04:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα:Ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ

03:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου - Πόσα χρήματα θα δοθούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση για το Πάσχα έως 250 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί – Ποιες οι κατηγορίες δικαιούχων

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το Silver Alert αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα του Μαρίνου – 35 μέρες μέσα σε ένα αμάξι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Πότε κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραλύει η χώρα σήμερα - Ποιοι απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Το παρασκήνιο της φυγής στο Βερολίνο και τα πλαστά στοιχεία- Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον άνθρωπο που την βοήθησε

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: Το τελεσίγραφο Τραμπ και η «διπλωματία της τελευταίας στιγμής»

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στα κάγκελα» ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την επιβολή της Mercosur παρά το αρχικό πάγωμα

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το «School Wars»: Η νέα τάση στο TikTok ενθαρρύνει συμπλοκές με ψαλίδια και διαβήτες

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ