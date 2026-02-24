«Κάμπινγκ»: Backstage φωτογραφίες από τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA

Snapshot Το MEGA ολοκληρώνει τις σειρές «Η Γη της ελιάς», «Έχω παιδιά», «Hotel Ελβίρα» και «Μια νύχτα μόνο» και ξεκινά τη νέα παραγωγή «Κάμπινγκ».

Η σειρά «Κάμπινγκ» συνδυάζει μαύρη κωμωδία, μυστήριο και ανατρεπτικό χιούμορ με επίκεντρο την ελληνική πραγματικότητα.

Ο πρωταγωνιστής Ιορδάνης, ένας λογιστής, εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και καταφεύγει με τα παιδιά του σε ένα κάμπινγκ, όπου γνωρίζει τον ιδιόρρυθμο διευθυντή Σοφοκλή.

Η αλληλεπίδραση των αντίθετων χαρακτήρων Ιορδάνη και Σοφοκλή δημιουργεί μια σειρά απρόβλεπτων και κωμικών καταστάσεων.

Το σενάριο υπογράφουν η Έλενα Σολωμού και ο Κωστής Παπαδόπουλος και η σκηνοθεσία είναι του Σέργιου Κωνσταντινίδη, με βασικούς πρωταγωνιστές τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου.

Τα στελέχη του MEGA έχουν λάβει ήδη τις αποφάσεις τους για τη μυθοπλασία. «Η Γη της ελιάς», «Έχω παιδιά», «Hotel Ελβίρα», θα αποχαιρετήσουν το κοινό φέτος, ενώ τον ίδιο δρόμο φαίνεται ότι θα ακολουθήσει και η παραγωγή «Μια νύχτα μόνο». Έτσι, οι ιθύνοντες βάζουν μπρος τις μηχανές για νέα σίριαλ, ένα εκ των οποίων φέρει τον τίτλο «Κάμπινγκ».

Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο όπου η μαύρη κωμωδία και το μυστήριο συναντούν το ανατρεπτικό χιούμορ της ελληνικής πραγματικότητας.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και «καθώς πρέπει» λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται να προσφέρει γέλιο αλλά και συγκίνηση, εστιάζοντας στη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου, κρατούν τους βασικούς ρόλους.