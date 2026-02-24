«Κάμπινγκ»: Backstage φωτογραφίες από τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA

Οι πρωταγωνιστές της νέας σειράς ετοιμάζονται να χαρίσουν γέλιο…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Κάμπινγκ»: Backstage φωτογραφίες από τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA
Martha Vosdou
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το MEGA ολοκληρώνει τις σειρές «Η Γη της ελιάς», «Έχω παιδιά», «Hotel Ελβίρα» και «Μια νύχτα μόνο» και ξεκινά τη νέα παραγωγή «Κάμπινγκ».
  • Η σειρά «Κάμπινγκ» συνδυάζει μαύρη κωμωδία, μυστήριο και ανατρεπτικό χιούμορ με επίκεντρο την ελληνική πραγματικότητα.
  • Ο πρωταγωνιστής Ιορδάνης, ένας λογιστής, εγκαταλείπει την παλιά του ζωή και καταφεύγει με τα παιδιά του σε ένα κάμπινγκ, όπου γνωρίζει τον ιδιόρρυθμο διευθυντή Σοφοκλή.
  • Η αλληλεπίδραση των αντίθετων χαρακτήρων Ιορδάνη και Σοφοκλή δημιουργεί μια σειρά απρόβλεπτων και κωμικών καταστάσεων.
  • Το σενάριο υπογράφουν η Έλενα Σολωμού και ο Κωστής Παπαδόπουλος και η σκηνοθεσία είναι του Σέργιου Κωνσταντινίδη, με βασικούς πρωταγωνιστές τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου.
Snapshot powered by AI

Τα στελέχη του MEGA έχουν λάβει ήδη τις αποφάσεις τους για τη μυθοπλασία. «Η Γη της ελιάς», «Έχω παιδιά», «Hotel Ελβίρα», θα αποχαιρετήσουν το κοινό φέτος, ενώ τον ίδιο δρόμο φαίνεται ότι θα ακολουθήσει και η παραγωγή «Μια νύχτα μόνο». Έτσι, οι ιθύνοντες βάζουν μπρος τις μηχανές για νέα σίριαλ, ένα εκ των οποίων φέρει τον τίτλο «Κάμπινγκ».

Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο όπου η μαύρη κωμωδία και το μυστήριο συναντούν το ανατρεπτικό χιούμορ της ελληνικής πραγματικότητας.

backstage-camping-15.jpg

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και «καθώς πρέπει» λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

backstage-camping-30.jpg

Σε σενάριο Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη, το «Κάμπινγκ» υπόσχεται να προσφέρει γέλιο αλλά και συγκίνηση, εστιάζοντας στη φιλία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου, κρατούν τους βασικούς ρόλους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:52ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Επιστρέφει στο δελτίο ειδήσεων – Η έκπληξη των συνεργατών και το βίντεο

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόρισμα ΝΔ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα στα Περσικά - Τι λέει στους Ιρανούς

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις: Αναχαιτίστηκε στον Ινδικό ωκεανό - Βίντεο

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα 151 σελίδων από ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται ο 64χρονος - Αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

18:13WHAT THE FACT

Νέα έρευνα ανακαλύπτει κβαντικά σωματίδια που υπάρχουν σε μία διάσταση

18:11LIFESTYLE

Ύδρα: Το ιστορικό «Paxos – Island II» στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στον Κόλπο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

17:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Η EE στηρίζει τις ανατολικές περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

17:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - «Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ