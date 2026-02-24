Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας

Snapshot Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Έγγραφα δείχνουν ότι ο Γιάγκλαντ προσπάθησε να διευκολύνει συνάντηση του Επστάιν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2013.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ ζήτησε εξηγήσεις από τον Γιάγκλαντ για τυχόν οικονομικά οφέλη που έλαβε από τον Επστάιν, κάτι που θα παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, φέρεται να νοσηλεύεται ύστερα από απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει εμπλακεί σε έρευνα που σχετίζεται με το σκάνδαλο Επστάιν, καθώς αναφέρεται σε έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, φάκελοι που αποχαρακτηρίστηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στα τέλη Ιανουαρίου φέρεται να δείχνουν ότι ο Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, και/ή μέλη της οικογένειάς του είχαν φιλοξενηθεί σε ακίνητα του Τζέφρι Επστάιν ή είχαν πραγματοποιήσει κοινές διακοπές μαζί του την περίοδο 2011-2018. Το διάστημα αυτό ο Γιάγκλαντ κατείχε τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ήταν και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετά τις αποκαλύψεις έγινε γνωστό ότι οι νορβηγικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Ο ίδιος, που στο παρελθόν είχε υποστηρίξει ότι οι επαφές του με τον Επστάιν εντάσσονταν σε «πτυχή μίας συνήθους διπλωματικής δραστηριότητας», δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Aftenposten ότι η διατήρηση αυτής της σχέσης αποτέλεσε «σφάλμα κρίσης».

Οι αποκαλύψεις για επαφές με τη Ρωσία

Δημοσίευμα του CNN στις 8 Φεβρουαρίου 2026 έφερε στο φως στοιχεία σχετικά με τις προσπάθειες του Τζέφρι Επστάιν να αποκτήσει πρόσβαση σε κύκλους εξουσίας του Κρεμλίνου και στη ρωσική ελίτ, αξιοποιώντας τις σχέσεις του με πρώην ηγέτες.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 9 Μαΐου 2013 ο Επστάιν φέρεται να ενημέρωσε τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, ότι ο τότε Νορβηγός πρωθυπουργός Θορμπγιόρν Γιάγκλαντ «θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιάγκλαντ ρώτησε αν ο Επστάιν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να του εξηγήσει πως μπορεί να προσελκύσει δυτικές επενδύσεις στη Ρωσία».

«Δεν τον συνάντησα ποτέ, ήθελα απλά να το ξέρετε», πρόσθεσε ο Επστάιν στο μήνυμά του του προς τον Μπαράκ.

Ακολούθως, στις 14 Μαΐου 2013, ο Γιάγκλαντ φέρεται να ενημέρωσε τον Επστάιν ότι επρόκειτο να μεταφέρει μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός χρηματιστής θα μπορούσε να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο.

«Έχω έναν φίλο [εννοεί τον Επστάιν] που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και στη συνέχεια να σας παρουσιάσει και να τον ρωτήσει αν είναι ενδιαφέρον να συναντηθεί μαζί σας», έγραψε ο Γιάγκλαντ στον Πούτιν κοινοποιώντας το μήνυμα στον Επστάιν.

Παρέμβαση του Ινστιτούτου Νόμπελ

Το Ινστιτούτο Νόμπελ ζήτησε πρόσφατα «εξηγήσεις» από τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας, σχετικά με τυχόν οικονομικά οφέλη που ενδέχεται να έλαβε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Εάν αποδειχθεί ότι ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Τζέφρι Επστάιν όταν ήταν μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, αυτό θα ήταν αντίθετο με τον κώδικα δεοντολογίας μας», δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο 75χρονος Γιάγκλαντ διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2015. Στο παρελθόν υπήρξε πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-1997), υπουργός Εξωτερικών (2000-2001) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 έως το 2019.

