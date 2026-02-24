Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

Ένα εντυπωσιακό καιρικό σκηνικό, που θυμίζει περισσότερο Απρίλιο παρά τέλος Φεβρουαρίου, διαμορφώνεται αυτή την εβδομάδα σε Ελλάδα και Βαλκάνια, καθώς ένα ισχυρό θερμό «θόλο» αναπτύσσεται πάνω από την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μετά από εβδομάδες έντονης αστάθειας και συνεχών βαρομετρικών χαμηλών, η ατμόσφαιρα αλλάζει ριζικά, φέρνοντας παρατεταμένη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, από τα μέσα της εβδομάδας και έπειτα, η θερμοκρασία σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων θα παρουσιάσει αποκλίσεις που φτάνουν ακόμη και τους 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της εποχής. Η θερμή αυτή εισβολή θα επηρεάσει σταδιακά και την Ελλάδα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Σε ανοιξιάτικους ρυθμούς η Ελλάδα

Στη χώρα μας, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν από την Τρίτη και κυρίως από την Τετάρτη, όταν και αναμένεται η κορύφωση του θερμού κύματος. Σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και στην Κρήτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας μια πρόωρη «γεύση άνοιξης».

Στην Αττική, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν στους 18 με 20 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τους 21 ή 22 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη βόρεια Ελλάδα η άνοδος θα είναι αισθητή, με θερμοκρασίες έως 17 με 19 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με περιορισμένη συννεφιά και πολύ μικρή πιθανότητα για βροχές, ενώ και οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, συμβάλλοντας στη συνολική αίσθηση ήπιου καιρού.

Έντονη θέρμανση και στα Βαλκάνια

Αντίστοιχη εικόνα θα επικρατήσει σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, με τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Ρουμανία να βιώνουν θερμοκρασίες που θυμίζουν αρχές άνοιξης. Σε αρκετές περιοχές, τα θερμόμετρα θα φτάσουν τους 18 με 22 βαθμούς, ενώ στα νότια τμήματα της Βαλκανικής χερσονήσου δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η απότομη αυτή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά και το λιώσιμο των χιονιών σε ορεινές περιοχές, αυξάνοντας τοπικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε ποτάμια και ορεινούς όγκους.

Πόσο θα διαρκέσει το ανοιξιάτικο σκηνικό

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το ανοιξιάτικο αυτό διάλειμμα θα διαρκέσει έως τα τέλη της εβδομάδας και τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Στη συνέχεια, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σταδιακή αποδυνάμωση του θερμού θόλου και επιστροφή σε πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες, με πιθανή πτώση της θερμοκρασίας και επανεμφάνιση βροχοπτώσεων.

Μέχρι τότε, ωστόσο, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα απολαύσουν ένα εντυπωσιακό, αν και ασυνήθιστο, κύμα ζέστης για την εποχή, που φέρνει την άνοιξη αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

