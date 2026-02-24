Σε «Red Code» ο Έβρος λόγω κινδύνου πλημμυρών - Διακοπές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Σε συναγερμό ο Έβρος λόγω σφοδρών βροχών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθεται εκ νέου από σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Έβρος, εξαιτίας του σοβαρού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων που συνδέονται με την άνοδο της στάθμης και την πιθανή υπερχείλιση του ποταμού.

Όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί εκ νέου το επίπεδο κινητοποίησης «Red Code» για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το διάστημα από 24/02/2026 έως και 27/02/2026. Η απόφαση βασίζεται σε σχετική εισήγηση του περιφερειάρχη και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αυξημένη πιθανότητα πλημμυρών λόγω της ανόδου των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο της έκτακτης κατάστασης, το Υπουργείο καλεί τους αρμόδιους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν άμεσα στη σύγκληση των Τοπικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), ώστε να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός.

Τροποποιήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια

Παράλληλα, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Έβρο, διακόπτεται μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Λαγυνών και Ορμενίου, κατόπιν εντολής του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) αναστέλλονται και αντικαθίστανται από λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από το Πύθιο.

Επιπλέον, τα δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται επίσης και εξυπηρετούνται με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Σάκο, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιο.

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ευχαριστώντας το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

