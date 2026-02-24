Έβρος: Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις

Ανησυχητική είναι η κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο, καθώς η στάθμη του νερού του ποταμού είναι αυξημένη και τα αναχώματα σπάνε το ένα μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει τεράστιες εκτάσεις, πάνω από 150.000 στρέμματα.

Δορυφορική εικόνα που δημοσιεύει το meteo, η οποία ελήφθη από δεδομένα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο υψηλής ανάλυσης Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από τη χώρα μας το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου, αποτυπώνουν τις εκτεταμένες πλημμυρισμένες περιοχές πέριξ του ποταμού.

Σύμφωνα με το meteo, οι πλημμύρες οφείλονται στα μεγάλα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί στην περιοχή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και στη θραύση κρίσιμων αναχωμάτων κατά μήκος της παρέβριας περιοχής της Κορνοφωλιάς, αλλά και σε άλλα σημεία όπως η Μάνδρα, με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύσουν τον κάμπο και αγροτικές εκτάσεις.

Πλημμύρισαν πάνω από 150.000 στρέμματα

Συνολικά οι πλημμυρισμένες εκτάσεις στον Έβρο ξεπερνούν τα 150.000 στρέμματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Βουλγαρία έχει ακόμα πολλά χιόνια που αν λιώσουν γρήγορα κα συνδυαστούν και με βροχές, οι οποίες αναμένονται το επόμενο 48ωρο, το πλημμυρικό φαινόμενο δεν θα υποχωρήσει.

Η χθεσινή νύχτα στο Πύθιο ήταν δύκολη, καθώς το βράδυ η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα 7 μέτρα, ενώ από το πρωί της Τρίτης έχει υποχωρήσει στα 6,82 μέτρα, όσο ήταν και χθες το απόγευμα.

Παράλληλα, «έπασε» ανάχωμα και στο Αμόριο, ενώ το βράδυ της Κυριακής είχε προηγηθεί το σπάσιμο του αναχώματος στον Δήμο Σουφλίου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το e-evros, στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας, το ανάχωμα υποχώρησε με αποτέλεσμα τα νερά να κατακλύζουν το τοπικό αγρόκτημα. Νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στην περιοχή της Κορνοφωλιάς.

